Súlyos rendőri túlkapás áldozata lehetett 2021 decemberében egy zalaegerszegi hajléktalan férfi - írja a Blikk egy olvasó információja alapján. Eszerint a Zalaegerszegi Rendőrkapitányságon két nyomozó egy földön fekvő, megbilincselt hajléktalan férfit döbbenetes módon bántalmazott.

A védekezésre képtelen ember fejére felmosóvödröt húztak, majd a vödör alá még gázspray-vel is befújtak. Állítólag az elképesztő akciót többen is végignézték, sőt volt, aki fel is vette videóra a telefonjával. Belső vizsgálat csak nemrég indult az ügyben, a két érintett rendőr munkaviszonyát a hírek szerint egyelőre nem függesztették fel. A lap kereste emiatt a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészséget, de nem kaptak választ.

A Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság épülete Fotó: Varga György/MTI/MTVA

Tavaly februárban Mohácson is bántalmaztak rendőrök két hajléktalant, megverték őket. A két rendőrt abban az esetben azonnali hatállyal felfüggesztették.