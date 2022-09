Brad Pitt méregdrága, nemfüggetlen kozmetikai márkát indított

Úgy tűnik, Brad Pitt komolyan gondolja, hogy színészként meg vannak számlálva a napjai, mert egyre-másra bukkannak fel a különböző projektjei. Hétvégén szobrászként mutatkozott be egy finnországi kiállításon, szerdán pedig a brit Vogue-on jelentette be, hogy genderless, vagyis bármelyik nem által használható kozmetikai márkát indított Le Domaine (azaz A birtok) néven.

Brad Pitt és egy üveg, amiben nem tudjuk, mi van. Fotó: Le Domaine / Facebook

A márkát a Perrin borászcsaláddal alkotta meg Pitt, akikkel szőlőültetvénye, a Chateau Miraval népszerű rozéját is készítette. Ez ugyanaz a birtok és ültetvény, amiből Angelina Jolie eladta részesedését egy orosz oligarchának, Pitt pedig beperelte emiatt exfeleségét. (Jolie közben ennél súlyosabb dolgok miatt pereli az FBI-t, Pitt kapcsán.)



A Vogue cikkéből kiderül, hogy:

Pitt nem volt hajlandó demonstrálni az újságírónak a bőrápolási rutinját,



tudja, hogy nagyon telített a szépségpiac, de hát a saját bőrén tapasztalta a változást a kencéktől, nem volt mit tenni,



nagyon tetszik neki, amit Gwyneth Paltrow csinált a Gooppal,



nagyon sok tudományos kutatás és fejlesztés áll a márka mögött,



sok tudományos kutatás és fejlesztés áll a márka mögött, a bio és vegán termékek újratölthetők, a kupakok régi boroshordóból készülnek.

Ha valakit izgalomba hozna a világ kb. egymilliomodik celebkozmetikuma, egyelőre négy termék kapható: egy szérum, két krém és egy arctisztító emulzió, az áruk 70 és 350 euró között mozog, szóval abszolút luxuskategória. Jön a karácsony!