Karácsony figyelmeztette az egyik leggazdagabb magyart, hogy mély megvetés vár rá, ha bezárja a csepeli munkásszállóját

Az elszálló rezsiárak miatt október közepén bezárják az egyik 300 férőhelyes munkásszállást a Csepel Művek területén. Az épület tulajdonosa, a Jellinek Dániel érdekeltségébe tartozó Indotek Group az RTL-nek azzal indokolta a lépést, hogy „a drasztikusan megemelkedett energiaköltségek olyan többletterhet jelentenek a lakóknak, amelyet vélhetően már nem fognak tudni kifizetni”. A lakók a csatornának arról számoltak be, hogy hiába keretek másik helyet, mindenhol telt ház van. Jellinek az ország egyik leggazdagabb embere, korábban Tiborcz Istvánnal is üzletelt, 2020-ban ő vette meg a miniszterelnöki vej Appeninn-részvényeit, idén márciusban tőle vette meg Tiborcz a Diófa Alapkezelőt. A hírek szerint most az egyik legnagyobb horvát vállalat megvásárlására készül.

A csepeli munkásszálló bezárása miatt Karácsony Gergely nyílt levélben szólította fel Jellineket, hogy

„mondjon le egy napi profitjáról, és biztosítsa, hogy az ön tulajdonában lévő csepeli munkásszállón legyen fűtés, és ne kerüljön utcára az a csaknem 150 felnőtt és 50 gyerek, akik most ott élnek”.



„Éppen annyira emberek, mint azok, akik az ön luxusszállodáiban százezreket fizetnek egy-egy éjszakáért. Sőt, sokan közülük még gyerekek, akik az ön döntése miatt nemcsak a lakhatásukat veszítik el, hanem a családjukat is, hiszen a törvények alapján az utcára került gyerekeket a gyámhatóság elveszi szüleitől. Ne jöjjön azzal, hogy megnövekedtek a költségek, mert higgye el, hogy költségnövekedésben nem tud velünk, a Fővárosi Önkormányzattal versenyre kelni. Mi mégse rakunk utcára senkit” - írta Karácsony. A főpolgármester biztosította arról, hogy ha Jellinek nem akadályozza meg a munkásszálló bezárását, akkor „minden jóérzésű budapesti polgár mély megvetése” kíséri majd.

Jellinek Dániel

Jellinek a Válaszonline-nak adott interjújában arról beszélt, hogy a vagyona jelentős részét még életében szeretné jótékony célokra fordítani. „Addig pedig azt a tudást szeretném minél több tehetős embernek átadni, hogy támogatni és adakozni is csak jól érdemes. Azzal nem sokra megy a világ, ha például magunkat marketingelve adományozunk. Én szívesebben adok pénzt inkognitóban például olyan fundraising-eseményekre, amelyekkel tartósan meg lehet alapozni egy-egy karitatív vagy civilszervezet finanszírozását” - mondta az üzletember még 2019-ben.