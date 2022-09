Milliókat költenek az adományozók Donald Trump pereire

Trumpot legutóbb New York állam főügyésze perelte be gazdasági csalás miatt. Az ügynek nemcsak ő, hanem három felnőtt gyermeke is alperese.

A pénzügyi adatok azt mutatják, hogy Trump 2022-ben már több mint 1 millió dollárt fordított az adományokból ügyvédekre a per miatt. Trump tagadta, hogy bármi rosszat tett volna.

Donald Trump

Fotó: BRANDON BELL/Getty Images via AFP

A jelenlegi per egy 2019-ben kezdődött, hosszú ideje tartó polgári nyomozás csúcspontja.

Támogatók adományaiból finanszírozva

A vádakkal szembeni küzdelemre fordított dollármilliók Trump Mentsük meg Amerikát politikai akcióbizottságától (Save America Political Action Committee, PAC) származnak - amely Trump támogatóitól fogad el adományokat országszerte - derül ki a Szövetségi Választási Bizottság (Federal Election Commission, FEC) beadványaiból.

A Save America csak ebben az évben több mint 1,12 millió dollárt fizetett a Trump védelmére felbérelt ügyvédi irodáknak a New York-i ügyben. Mint úgynevezett "Vezető politikai akcióbizottság", olyan kiadásokra fordíthat pénzt, amelyeket kampánybizottságok nem finanszírozhatnának, ilyennek számítanak például bizonyos személyes utazások vagy egyes vezetői kiadások.

A Save America's Joint Fundraising Committee - amely a Save America és egy másik Trump-féle politikai akcióbizottság, a Make America Great Again számára is adományoz - honlapján nem tesz említést a jogi számlákról, csak annyit ír, hogy „országunk [...] jövője forog kockán, és Trump elnök minden hazafit felszólít, hogy csatlakozzon az Amerika megmentéséért folytatott harcához.” Az elköltött 1,12 millió dollárból több mint 942 ezer dollár Alina Habba, egy New Jersey-i ügyvédnő cégéhez került, aki Trump szóvivőjeként is tevékenykedett.

Egy másik ügyvéd, a New York-i Alan Futerfas júliusban közel 185 ezer dollárt kapott. Futerfas képviseli Trump gyermekeit - ifj. Donald Trumpot, Ivankát és Ericet - a New York-i csalási ügyben.

Eric Trump, Ivanka Trump, Donald és ifjabb Donald Trump. Fotó: TIMOTHY A. CLARY/AFP

Az, hogy hogy Trump a saját pénzéből mennyit költött jogi ügyeire, nem világos. Az egyik adományozó a BBC-nek azt mondta, hogy egyáltalán nem zavarja a perek finanszírozásának gondolata.

„Véleményem szerint azt csinál a pénzzel, amit akar” - mondta Rom Solene, egy arizonai republikánus.

„Az a non-stop ostobaság és bohóckodás, amit a demokraták folytatnak egy olyan emberrel szemben, aki már nem visel politikai tisztséget, jól mutatja, hogy a demokraták meddig hajlandóak elmenni egy politikai ellenfél üldözése érdekében. Arról nem is beszélve, hogy megmutatja, mennyire félnek a demokraták és más washingtoni bennfentesek Trumptól.” A csalás elleni vizsgálat azonban csak egy a számos költséges jogi kihívás közül, amellyel a volt elnöknek szembe kell néznie.

A többi ügy közé tartozik:

Egy büntetőjogi nyomozás lehetséges vagyon elleni bűncselekmények miatt, amely a New York-i polgári csalási ügyhöz kapcsolódik. Az állami főügyész bizonyítékokat továbbított a szövetségi ügyészségnek és az adóhivatalnak. A manhattani kerületi ügyészség is vizsgálódik.

Állítólag Trump rosszul kezelte a titkos dokumentumokat, ami miatt az FBI ügynökei augusztus 8-án átkutatták mar-a-lagói birtokát. Az igazságszolgáltatás akadályozása miatt is nyomoznak ellene.

A georgiai Fulton megye főügyésze a 2020-as választások megfordítására irányuló erőfeszítésekkel kapcsolatos lehetséges állami választási bűncselekményeket vizsgálja. Ennek egy része egy telefonhívás körül forog, amelyben a volt elnök azt mondta az állam egyik vezető választási tisztviselőjének, hogy "keressen 11 780 szavazatot".

Egy kongresszusi bizottság azt állítja, hogy Trump lázadást szított, amikor támogatói 2021. január 6-án megrohamozták a Capitoliumot. A folyamatban lévő vizsgálat során még nem történt vádemelés.

Különböző perek rendőrök részéről, akik Trumpot vádolták a január 6-i támadás felbujtásával, amelyben sérüléseket szenvedtek.

Csak augusztusban Trump több mint 3,8 millió dollárt költött jogi költségekre miután az FBI házkutatást tartott Palm Beach-i birtokán, Mar-a-Lagóban. A pénz nagy részét - mintegy 3 millió dollárt - egy közeli floridai cég kapta.

Kisebb összegeket kaptak az egyéb jogi ügyeivel foglalkozó ügyvédek, de semmi nem utal arra, hogy a volt elnök jogi számláinak rendezési módja bármilyen törvényt sértett volna.

Erin Chlopak, a washingtoni székhelyű Campaign Legal Center nevű nonprofit szervezet kampányfinanszírozási szakértője a BBC-nek elmondta, hogy a jogi költségek gyakran szürke zónába esnek, ahol a választási bizottságra van bízva a kiadás személyes voltának eldöntése, illetve az, hogy a kiadás az illető jelölti vagy tisztségviselői státuszától függetlenül is létezne-e. Ebben az esetben a pénz felhasználható.

„Ez valódi probléma a kampányfinanszírozási jogban” - mondta Chlopak. „Nemcsak a jogi kiadásokkal összefüggésben láttunk ilyet, hanem még a kirívóbb személyes felhasználásoknál is, mint például személyes utazások, a drága éttermekben való étkezések és a szállodai tartózkodások.”

Chlopak hozzátette, hogy Trump esetében bonyolítja a témát a jogi kérdések sora, amelyekkel jelenleg szembe kell néznie.



A múltban a Republikánus Nemzeti Bizottság (RNC) is segített kifizetni Trump néhány jogi számláját, köztük a New York-i főügyész vizsgálatával kapcsolatosakat.

Augusztus végén azonban a Politico arról számolt be, hogy az RNC nem fogja kifizetni a mar-a-lagói házkutatással kapcsolatos jogi költségeket - és hogy teljesen leállítja a jogi költségek kifizetését, ha Trump hivatalosan is bejelenti, hogy 2024-ben indulni kíván az elnökválasztáson.

Bár már utalt erre a lehetőségre, Trump még nem jelentette be, hogy 2024-ben ismét indulna az elnöki posztért. (via BBC)