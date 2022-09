A Kreml nem fogadta túl lelkesen Giorgia Meloni győzelmét

Kevéssé meglepő módon Moszkva nem annyira örült a szélsőjobb, de legfőképp Giorgia Meloni Olaszországban aratott választási sikerének. A hivatalos kommunikáció rövid volt és semmitmondó – a feladatot, hogy kommentálja az előrehozott választások eredményét, a Kreml szóvivőjére, Dmitrij Peszkovra bízták.

„Ez csakis az olasz köztársaság belügye. Örömmel üdvözlünk minden olyan politikai erőt, ami képes túllépni a hazánkkal szemben kialakult gyűlöleten, és konstruktívabb hozzáállást tanúsít velünk szemben”

– ennyi volt a hivatalos orosz reakció. Gyakorlatilag ugyanaz, mint amit az összes európai választás után mondanak.

A Corriere della Sera olasz napilap azonban idézi a 22 milliós példányszámú, Putyinbarát Komszomolszkaja Pravdát, amiben már részletesebben fejtegetik, mit jelenthet a jobbközép koalíció győzelme Oroszország számára.

Egyrészt felidézik, hogy Giorgia Meloni szövetségesei, Silvio Berlusconi és Matteo Salvini többször is az oroszok elleni szankció ellen érveltek, másrészt említik, hogy Meloni viszont mindvégig támogatta a szankciókat, ahogy azt is, hogy fegyverekkel segítsék az ukránokat az oroszokkal vívott véres háborúban. Azt is írják, bizonytalan, hogy az új olasz kormány támogatni fogja-e Brüsszelben az újabb szankciós kört. Salvinivel kapcsolatban azért megemlítik azt is, hogy bár ismételgeti, hogy a szankciók nem működnek, pártja akkor sem gördített akadályt a megszavazásuk elé, amikor még Mario Draghi kormányának tagjai voltak.

A Corriere della Sera a szintén Putyint támogató, annak kedvenc filozófusához, Alekszandr Duginhoz köthető Tsargrad.tv-t is szemlézi. Ott Meloni győzelmét azzal a főcímmel hozták, hogy „Olaszország egy nő cipősarka alatt: mit jelent Meloni győzelme Oroszország számára”.

„A homoszexuális propagandát elutasító és a nemzeti eszme mellett kiálló Meloni pozitív elképzelései ellenére ne várjuk hirtelen pozitív fordulatokat az olasz kapcsolatokban” – írják.

Idézik Andrej Perla területi politikai tanácsadót is, aki Telegram-csatornáján azt írta: „Barátaim, hagyjatok fel a reménnyel, hogy pozitív változások lesznek. A legjobb esetben (ami nem túl valószínű), az olasz jobboldal valóban megvédi országa nemzeti érdekeit. Amit biztosan nem fog csinálni, az az, hogy Oroszország érdekeit szolgálja. Kénytelen lesz minden tettét a szörnyű Putyinra és az orosz agresszióra hivatkozva magyarázni. Semmi másra nincs esély. Európa most ellenséges Oroszországgal szemben, egész Európa. Mint 1854-ben. És ebből kell kiindulnunk” – írja Perla.