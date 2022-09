Jaksity György: Magyarország az egyik legrosszabb helyzetben lévő ország Európában

Akár az energiabiztonság, akár az energiaárak alakulása, akár a kormányzati intézkedések gazdasági hatását nézzük – Magyarország az egyik legrosszabb helyzetben lévő ország Európában, de az OECD-országok között is. - ezt mondta a Szabad Európának adott hosszú interjújában Jaksity György, a Concorde Értékpapír Zrt. igazgatóságának elnöke. Jaksity a közelmúltban többször is a figyelem középpontjába került, főleg azután, hogy a Corvinus egyetem diplomaosztóján tartott beszédében azt mondta, Magyarország nem annyira illiberális, mint ill demokrácia, és arra szólította föl a friss diplomásokat, hogy harcoljanak ki valós demokráciát az országban.

A Szabad Európa interjújában politikai kérdések helyett inkább a gazdasági nagyképpel foglalkozott a közgazdász végzettségű Jaksity. Miután egy befektetési cég vezetőjétől talán szokatlan dolgokat mondott arról, meddig lehet fenntartani a folyamatos növekedést és a termőföldek kizsákmányolását, rátért arra, mit gondol a magyar gazdaság helyzetéről.

Mint mondta, a globalizáció már a 2008-as válság után lelassult, a mostani gazdasági és geopolitikai folyamatok pedig továbbra is ebbe az irányba hatnak. Európa számára viszont nagyon rossz gazdasági következménye lenne, ha a globalizáció nemcsak lelassulna, hanem lényegében meg is fordulna. És mivel Magyarország az összes uniós tagállam közül az egyik legmélyebben integrált az európai gazdaságba, ami Európának rossz, az Magyarországnak is rossz.

Jaksity György, közgazdász, a Concorde Értékpapír Zrt. igazgatóságának elnöke Fotó: 444

A magyar gazdaságpolitikát 2021-2022-ben a járványból való kilábalás és a választások miatt nagyon expanzív fiskális- és monetáris politika jellemezte, ezért Jaksity szerint csak késleltetve érnek majd el hozzánk a mostani válság nyugaton már érezhető hatásai.

Magyarország csak a következő negyedévben tapasztalja majd meg azt a gazdasági visszaesést, amit Amerika és Európa már most érez, és az infláció is akkor nő majd meg igazán, ha az ársapkákat kivezetik, ami idővel elkerülhetetlen lesz. Az eddigi gazdasági intézkedések pedig sem az infláción, sem a növekedésen nem segítettek, csak eltolták időben a problémát.

Jaksity szerint csődhullám lesz, és elbocsátásokra is számítani kell, a kormány fegyvereiben pedig a választás előtti osztogatás miatt nem maradt már elég puskapor, hogy ezzel kezdeni tudjon valamit. Ezért mondja azt Jaksity, hogy Magyarország van a legrosszabb helyzetben az OECD országai között. Mindezek mellett aggasztó probléma, hogy Magyarországnak nagyon nagy a folyó fizetési mérleg hiánya, ami azt is jelenti, hogy nem lesz elég devizája ahhoz, hogy fizessen az orosz gázért. Az elmúlt hónapokban a magyar devizatartalék szintje a háromhavi import alá esett vissza, ami Jaksity szerint az IMF behívásának előszobája szokott lenni. Az Államadósság Kezelő Központ tavasszal még ügyesen be tudott vonni sok devizát, de az nem lesz elég, ha pedig az ÁKK még egy nagy devizakötvény-csomaggal kimegy a piacra, az már gyanús lesz a befektetőknek. Ezenkívül csak egy megoldás marad: tárgyalni kell a beszállítókkal, jelen esetben az oroszokkal a fizetések átütemezéséről. De ennek később nagyobb ára lehet, akár gazdasági, akár politikai értelemben.

Ebben az sem segítene igazán, ha sikerülne megállapodni az Európai Bizottsággal a visszatartott uniós forrásokról. Legalábbis rövid távon nem. A devizaproblémák most jelentkeznek, most kell valahogy megoldani azt a kérdést, hogy miből fizetünk havonta akár egymilliárd eurót energiaimportra. Ehhez képest az, hogy a következő hét évben kapunk-e évente egymilliárd eurót, Jaksity szerint rövid távon teljesen lényegtelen. Ettől még persze szerinte is nagyon fontos, hogy megkapjuk ezeket a támogatásokat, de a legégetőbb problémákat az nem oldaná meg. Mint mondta, mindenki tudta, hogy nem lehet a végtelenségig megszegni az EU legfontosabb elveit, de reméli, hogy most mindenki megérti, ez mekkora problémákhoz is vezethet valójában.

