A dán miniszterelnök szerint egyértelmű, hogy szándékosan rongálták meg a tengeri gázvezetékeket

„Egyértelműen szándékos cselekmények okozták az Északi Áramlat-1 és az Északi Áramlat-2 földgázvezetéken a szivárgást, amely nem lehetett baleset következménye” - jelentette ki kedden este Mette Frederiksen dán miniszterelnök.

Mint megírtuk, az Oroszországot és Németországot összekötő két vezetékből három helyen ömlik a gáz a tengerbe. A vezetékek közül ugyan egyik sem működött éppen, mert az elsőt az oroszok lekapcsolták, a másodikat pedig soha meg sem nyitották, de gáz mindkettőben volt, mert a nem működő csövekben is kell valamennyi gázt áramoltatni, hogy azok használhatók maradjanak.

Az mostanra kiderült, hogy hétfőn robbanások előzték meg a vezetékek kilyukadását.

Federiksen azt mondta, hogy egyelőre nincsenek értesüléseik, hogy ki állhat a cselekmény hátterében. Hozzátette azt is, hogy a hatóságok nem tekintik közvetlen katonai fenyegetésnek a történteket.

Ez utóbbi azért fontos szempont, és indokolt az óvatosság, mert - mint arról Magyari Péter írt - súlyos következményei lehetnek a vezetékek megrongálásának. Ha bebizonyosodna, hogy katonai művelet történt, például orosz tengeralattjáró lőtte ki a vezetékeket, akkor az azt jelentené, hogy Oroszország a NATO (Dánia) és az EU (Dánia és Svédország) területén támadt fegyverrel infrastruktúrára. Először a háború február 24-i kitörése óta nem ukrajnai célpontot támadott.

Ebben a felállásban egy katonai csapásra sokkal inkább válaszolhat katonai csapással a nyugati szövetség. Az arányos válasz a vezetéket ért támadásra valamilyen orosz infrastruktúra megtámadása lenne, akár orosz területen, vagy legalább érdekszférában. Egy ilyen eszkaláció viszont világháborút vonhat maga után.