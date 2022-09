Végtelenségig lehetne hosszabbítgatni a veszélyhelyzetet Magyarországon

„A Kormány 2022. november 1-jei hatállyal a veszélyhelyzet 30 napon túli meghosszabbítására az Országgyűlés felhatalmazását alkalmanként legfeljebb 180 napra kérheti, azzal, hogy a felhatalmazás többször megadható”, derül ki Kocsis Máté kedden benyújtott törvénymódosításából.



Mivel Kocsi Máté a beadványban nem ír arról, hogy mégis mit ért "többször'" alatt, ezért ez azt jelenti, hogy legfeljebb 180 napra lehet meghosszabbítani, csakhogy akárhányszor. Jelenleg „az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében” van vészhelyzet Magyarországon, korábban a járvány miatt volt.

Ehhez még alaptörvényt is kellett módosítani, ami kiegészült azzal, hogy humanitárius katasztrófa vagy szomszéd országban zajló fegyveres konfliktus esetén is el lehet rendelni ezt az állapotot. A vészhelyzetnek köszönhetően pedig a kormány úgy hozhat meg bizonyos döntéseket, hogy más törvényeket figyelmen kívül hagy, vagy például nem szavaznak róla a parlamentben. (via Telex)