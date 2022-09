Putyin elégedetlen a mozgósítással, a hibák kijavítását követeli

Miután felmérések jelentek meg arról, hogy az orosz lakosság több mint felét aggasztja a múlt szerdán bejelentett részleges mozgósítás, Vlagyimir Putyin csütörtökön nyilvánosan beismerte a Biztonsági Tanács tagjaival tartott operatív ülésen, hogy a besorozás nem ment zökkenőmentesen, és a hibákat ki kell javítani. Azt mondta, hogy szerinte például a többgyerekes apákat, a krónikus betegségben szenvedőket vagy a hadkötelességi korhatárnál öregebbeket nem kellene behívni.

A múlt keddi bejelentés óta több ezer férfi menekült ez az országból, valamint további több ezer embert vettek őrizetbe a tiltakozó megmozdulások miatt.

Vlagyimir Putyin a Biztonsági Tanács ülésén Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

Putyin beszélt olyan esetekről is, amikor olyanokat is besoroztak, akiket nem lett volna szabad, például magasan képzett orvosokat és más területek specialistáit. Közben az önkénteseket pedig a katonai ismereteik hiányára hivatkozva hazaküldték. Elmondta, hogy a katonai tapasztalatokkal rendelkező oroszokat sorozzák be, majd kiképzés után vezénylik ki őket az egységeikhez. Vlagyimir Putyin múlt szerdai bejelentése után Szergej Sojgu védelmi miniszter arról beszélt, hogy az elnöki rendelet nagyjából 300 ezer tartalékost érinthet (Reuters/Ria)