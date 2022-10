Párizsi díszpolgárrá avathatják Mahsza Aminit

„Határtalan csodálatunk és megbecsülésünk az iráni nőké. Párizs mindig is azok oldalán áll majd, akik kiállnak a jogaikért és harcolnak a szabadságukért” - nyilatkozta Anne Hidalgo, Párizs polgármestere, mikor arról beszélt, hogy a város díszpolgárává avatnák az iráni erkölcsrendészet őrizetében elhunyt Mahsza Amini fiatal iráni nőt. Amini halála robbantotta ki a hetek óta tartó tiltakozást Iránban.

A nőt az erkölcsrendészet a hidzsáb helytelen viselete miatt szemtanúk szerint megverte. Ezután kómába esett és elhunyt. A halottkémi jelentés szerint viszont egyéb betegségek okozták Amini halálát, közölte az IRNA iráni állami hírügynökség orvosszakértői forrásokra hivatkozva.

A szocialista főpolgármester elmondta, a kitüntetés nem csak Amininek jár, hanem mindazoknak, „akik életüket kockára téve küzdenek” jogaikért Iránban.

A tervek szerint közteret is elneveznének Aminiről, hogy senki se "felejtse, ki is volt ő". (via MTI)