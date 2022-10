Újabb tizenéves lányokat ölhettek meg Iránban a biztonsági erők

Több mint két hete tartanak a tüntetések Iránban Mahsa Amini meggyilkolása miatt, jelentések szerint újabb tizenéves lányokat verhettek agyon a biztonsági erők.

A 16 éves Sarina Esmailzadeh-t az Amnesty International szerint gumibotokkal megverték egy tüntetésen az Alborz tartománybeli Gohardashtban szeptember 23-án. Az Amnesty közleménye azt is állította, hogy Esmailzadeh családját „intenzív zaklatásnak vetették alá, hogy hallgatásra kényszerítsék őket.” Az iráni hatóságok tagadnak.

Sarina Esmailzadeh és Nika Shakarami

Esmailzadeh halálhíre pénteken terjedt el a közösségi médiában. Az Isna hírügynökség szerint Alborz tartomány főbírája azt mondta, hogy az előzetes vizsgálat szerint a tinédzser halála öngyilkosság volt, miután leugrott egy ötemeletes épület tetejéről, és hogy Esmailzadeh korábban mentális problémákkal küzdött.

Esmailzadeh videókat is készített, amik nagyon népszerűek voltak a YouTube-on. Ezekben zenét hallgat, táncol és utazási álmairól beszél. Az egyik elterjedt videón Esmailzadeh a Hozier Take Me to Church című dalát énekli, miközben a családjával autózik. De kirakott olyan videót is, amiben a nők jogairól beszél, többek között arról, hogy elutasítja a kötelező hidzsáb viselését, és hogy dühös az iráni gazdasági helyzet miatt.

A 17 éves Nika Shakarami szeptember 20-án tűnt el, az iráni erkölcsrendészek állítólag őt is megkínozták , megerőszakolták és megölték, a holttestét pedig ellopták a családjától, majd a beleegyezésük nélkül eltemették. Iráni tisztviselők szerint Shakarami egy épület tetejéről leugorva öngyilkos lett.

Shakarami édesanyja a héten azzal vádolta meg az iráni hatóságokat, hogy meggyilkolták a lányát. Azt is állította, hogy megpróbálták kényszeríteni, hogy adjon ki egy nyilatkozatot, amiben azt mondja, hogy a lánya öngyilkos lett. (The Guardian)