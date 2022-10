„Meghekkeltek” - állítja Cassilas

Iker Casillas 2022- április 1-én a dohai konfenenciaközpontban a 2022-es katari világbajnokság sorsolásán. Fotó: FRANCK FIFE/AFP

A legkézenfekvőbb, egyben legegyszerűbb magyarázattal állt elő Iker Casillas, a Real Madrid és a spanyol válogatott kapuslegendája azután, hogy vasárnap kora délután előbb megjelent egy poszt arról, hogy meleg, majd másfél óra múlva el is tűnt.

"Meghekkelték a fiókot. Szerencsére már minden rendben. Elnézést kérek minden követőmtől. És természetesen még inkább elnézést kérek az LGBT közösségtől. 🙏" - írta legfrissebb tweetjében Casillas.

Iker Casillas tweetje, amiben azt írta, meleg. A tweet másfél órával a posztolás után eltűnt. Fotó: Twitter . screenshot

A hekkelés, vagy talán inkább "hekkelés", mint lehetséges magyarázat, azonnal felmerült a poszt törlése után, de Casillas még sokáig nem nyilvánult meg az ügyben, ami további vad találgatásokra adott okot.

Carles Puyol tweetjének hűlt helye.

UPDATE 17:56: Újabb fordulat! Casillas eredeti, közben törölt posztjára egykori riválisa, a Barcelona legendás csapatkapitánya, Carles Puyol is reagált. "Ideje elmesélnünk a történetünk, Iker ❤😘" - írta, de időközben ő is törölte a tweetjét. Arról, hogy vajon ő is "hekkelés" áldozata lett-e, még nem érkezett hír.