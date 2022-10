Külföldön tanuló magyar diákok: A közoktatás évtizedek óta romló állapotáért a jelenlegi magyar politikai és társadalmi berendezkedés is felelős

Cikkünk megjelenéséig már 866-an írták alá azt a nyílt levelet, amit külföldön tanuló hallgatók írtak a kormánynak.

A levelet azzal kezdik, hogy „megbotránkozva” figyelik a mai magyar közoktatás helyzetét, volt tanáraik „méltatlanul alacsony fizetését; a közoktatásban tanuló magyar diákok folyamatosan romló, nemzetközi összehasonlításban rossz átlagteljesítményét; a szegregált oktatási rendszert, amely felzárkóztatás helyett ellehetetleníti a hátrányos helyzetű diákok előremenetelét; illetve a túlzottan központosított állami oktatást, amely nem teszi lehetővé a döntések szakmai alapú, hatékony meghozatalát”.

Mint írják, korábban ők is a magyar közoktatásban tanultak, így látták a tanárok „leterheltségét” és „az igazságtalanul hátrahagyott, hátrányos helyzetű” diáktársaik „tehetetlenségét”, ezek mellett pedig tapasztalták „a hiányos, nem a 21. század kihívásaira szabott tanterv hatásait”.

Mindezek ellenére szeretnék azonban kifejezni hálájukat volt tanáraik felé, „akik minden kihívás ellenére óriási odaadással tették lehetővé azt”, hogy most külföldi felsőoktatási intézményekben is megállják a helyüket. Mint írják: „Volt tanárainknak köszönhetjük azt a magyarságtudatot is, melyet egyetemi éveink alatt nemhogy nem vesztettünk el, de elkezdtünk még inkább magunkénak érezni.” A levélben úgy fogalmaznak, fontosnak tartják kimondani, „hogy a közoktatás évtizedek óta romló állapotáért a jelenlegi magyar politikai és társadalmi berendezkedés is felelős. Az a berendezkedés, amelyben a közszolgálati média volt arca a tényszerűségre nemhogy nem törekszik, de a tények létezésében nem is hisz; ahol ugyanezen médiumtól kiszivárgott hangüzenet igazolja az agresszív politikai elfogultságot, melyet bátran nevezhetünk propagandának; ahol politikai kapcsolatokkal rendelkező üzletemberek sokszoros esélyekkel indulnak közbeszerzési pályázatokon, megcsúfolva ezzel mind az igazságos verseny, mind pedig a közpénz értékét; illetve amelyet – a nemzetközi elemzői és akadémiai konszenzust követve – az Európai Parlament demokratikusan választott képviselőinek elsöprő többsége kiáltott ki választásos autokráciának.”