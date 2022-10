A brit pénzügyminiszter elfelejtett beszámolni pár szaúdi üzleti tárgyalásáról

Kwasi Kwarteng a Truss-kormány pénzügyminisztere, előtte az üzleti ügyekért felelős miniszter volt. Januárban ebben a minőségében vett részt egy hivatalos úton Szaúd-Arábiában. A Guardian kikérte az út részleteit, és most kiderült, hogy Kwarteng találkozott

a világ legnagyobb olajtermelő cége, a Saudi Aramco vezérével,

a világ negyedik legnagyobb petrolkémiai cége, a Sabic vezetőjével, és

az Alfanar Group ipari csoport elnökével.

A gond az, hogy ezek a találkozók nem szerepeltek az útjáról szóló hivatalos közleményekben, jóllehet a kormánytagok üzleti szereplőkkel folytatott megbeszéléseit kötelező közölni. A kormányszóvivő mulasztást adminisztrációs hibának nevezte.

A Guardian szerint Kwartenget a Saudi Aramco utaztatta, ami sérti a kormánytagok útjaira vonatkozó brit törvényeket. Kwarteng volt tárcája szerint bár az utazást, a szállást olykor valóban az Aramco biztosította, az utat a szaúdi kormány szervezte, a rijádi brit nagykövetséggel egyeztetve.

Kwasi Kwarteng brit pénzügyminiszter a brit Konzervatív Párt birminghami konferenciáján, 2022. október 4-én. Fotó: OLI SCARFF/AFP

A lap szerint a repülőutak alatt az Aramco emberei Kwartengnél lobbizhattak, és az egyik feljegyzés szerint a cég "múltjáról és lehetőségeiről" is eszmét cseréltek. A leirat más részeit Kwarteng munkatársai a két ország kapcsolataira, a kereskedelmi érdekekre és a brit kormánypolitika alakítására hivatkozva kitakarták.

A Guardian tudta, mit keres, a Sabic nevű petrolkémiai óriás ugyanis februárban a Twitteren írta meg, hogy Kwarteng meglátogatta az egyik üzemüket.

A Guardian megszerezte a látogatás előtt a miniszternek összeállított felkészítő anyagot is. A 68 oldalas dokumentum legvégén a királyságban rendkívül rossz emberi jogi helyzetet négy rövid bekezdésben foglalták össze, és a pozitív változásokat hangsúlyozták. Dzsamal Hashogdzsi meggyilkolásáról egy szó sem volt benne. Kwarteng volt tárcája szerint a miniszter másik felkészítő dokumentumokat is kapott, amik a tényleges emberi jogi helyzetet mutatták be.

Kwartengre rájár a rúd. Az új kormány adócsomagja kishíján bedöntötte a fontot. Szeptember 23-án, már Liz Truss pénzügyminisztereként pedig privát pezsgőzésen találkozott befektetési alapok vezetőivel, hogy értesítse őket a közelgő „mini költségvetésről”.

A Sunday Times szerint a vendégek gratuláltak Kwartengnek, aki a szabadság ünnepének nevezte társadalom legfelső rétegeinek kedvező adócsökkentés bejelentését. A pénzügyminiszter környezetében azt mondják, nonszensz, hogy Kwarteng bizalmas információkat osztott volna meg bárkivel, egyszerűen a gazdaságpolitikai tervekről volt szó.