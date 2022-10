Szülők és diákok kezdték összeírni, hogy hol, mióta rohad, ázik és penészedik az iskolájuk

Sok helyen hónapok, sőt évek óta rohadnak az iskolai épületek, rendszeresen beáznak, feketepenész lepi el a falakat vagy épp a szennyvíz önti el a tanárit. Nem úgy tűnik, mintha a tankerületek túl sokat foglalkoznának az iskolák karbantartásával. A hvg.hu egy olyan Facebook-csoportról ír, amelyikben elkezdték gyűjteni szülők és diákok, hogy milyen állapotok uralkodnak az iskoláikban.

Korábban a XVIII. kerületi Karinthy Gimnáziumról mi is írtunk: múlt heti demonstrációjukon a tanárok vödröket is raktak ki, ugyanis az épület több helyen rendszeresen beázik, és Kocsis Máté aranyhalainak ajánlották fel az összegyűlt vizet.



Karinthy gimnázium, vödrökkel felszerelkezve Fotó: Barischin Balázs és Borbély Dénes

Egy pesti művészeti iskolában egy tábla arra figyelmeztet: „A 3. emeleti folyosón ne álljunk a plafonon lévő beázások alá! A tócsákra vigyázzunk! A folyosón a lehető legkevesebb ideig tartózkodjunk!” Itt rendszeresen és régóta omlik már nemcsak a vakolat, hanem a fal is, sok helyütt már a vezetékek is kilátszanak. A penészfoltok látványa is megszokott.



Egy II. kerületi gimnáziumban a tanárit szokta időről időre elönteni több cent magasan a szennyvíz. Van olyan XI. kerületi iskola is, ahol rendszeresen átázik a plafon esőzéskor, de hiába jelentik a tankerületnek, nem történik semmi.