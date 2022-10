444 forint fölött a svájci frank árfolyama

Szerdán is folytatódott a forint már-már megszokott gyengülése. Most éppen egy olyan benchmarkot lépett át az árfolyam, ami különösen ennek a kiadványnak az olvasóit és készítőit ütheti szíven: 444 forint fölött van a svájci frank árfolyama. A frank árfolyama már hajnalban benézett 444 forint fölé, délelőtt aztán még 445 forint fölé is, de tőzsdenyitás óta viszonylag stabilan 444 forint fölött van az árfolyam.

A forint árfolyama az euróval szemben is tovább gyengült, szerda délelőtt alulról súrolja az árfolyam a 430 forintot. A dollár hajnalban kis híján elérte a 444 forintos szintet, aztán visszaesett, most 441-442 forint körül mozog egy dollár árfolyama.

Ahogy hétfőn, 427 forintos euró árfolyamnál írtuk, a forint jelentősen alulteljesít a régióban, de főleg azóta gyenge, hogy az MNB bejelentette a kamatemelési ciklus lezárást, mert nem látták értelmét folytatni, pedig ez volt az infláció elleni harc egyik fő fegyvere. A 427-es szintnél egy ideig megállt a zuhanás, de aztán esett tovább 428,5-ig.