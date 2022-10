Az orosz hadügyminisztérium is elkezdett börtönökben toborozni

Nagyon megtetszett Szergej Sojgu orosz hadügyminiszternek a hírhedt orosz zsoldoshadsereg, a Wagner-csoport ötlete, hogy börtönökben keressen embereket az ukrajnai bevetésekhez, a Meduza cikke szerint ugyanis a Wagner után a minisztérium emberei is sorra járják az orosz börtönöket, hogy "rohamosztagokba" toborozzanak.

A cikk szerint a minisztérium az úgynevezett "vörös" börtönkolóniákban toboroz, ahol a rendvédelmi- és biztonsági erők volt dolgozói töltik a büntetésüket. Az újságíróknak a rabok hozzátartozói azt mondták, legalább három ilyen börtönben jártak a minisztérium emberei, gyakran a Wagner-csoport toborzóinak adva a kilincset. Az ajánlatuk hasonló: a katonai szolgálatért cserébe kegyelem és pénz jár. A minisztérium állítólag azzal egészíti ki az ajánlatát, hogy az általa létrehozott rohamosztagoknak jobbak a túlélési esélyek, mint a Wagner alakulataiban.

Orosz katonák Donyeckben. Fotó: SEFA KARACAN/Anadolu Agency via AFP

A minisztérium még szeptember végén járta be a vörös börtönöket, az első rabokat október 11-én pedig már el is vitték. Pontosan nem tudni, hogy hány rabot soroztak be így, az egyik rab édesapja azt nyilatkozta, úgy tudja, a börtönben, ahol a fia a büntetését tölti, százan érdeklődtek, közülük hatvanan adták be a kegyelmi kérvényüket és írtak alá titoktartási nyilatkozatot.

Két "rohamosztag" (Storm Division, ahogy a Meduza cikkében szerepel) már harcol Ukrajnában, ezeket azonban még nem elítéltekkel töltötték föl. Az első a luhanszki szeparatista "népköztársaságban" alakult, a másodikban pedig észak-oszétiai önkéntesek harcolnak. A Wagner-csoport akcióiról és hátteréről itt, a csoportot megalakító Jevgenyij Prigozsinról itt lehet bővebben olvasni.