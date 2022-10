Hszi Csin-ping beszédével megkezdődött a Kínai Kommunista Párt 20. kongresszusa

Vasárnap megkezdődött a Kínai Kommunista Párt (KKP) 20. kongresszusa, amelyen elsőként Hszi Csin-ping pártfőtitkár és államfő mondott beszédet. Közel 2300 küldött érkezett Pekingbe a kongresszusra, akik az egyhetes esemény végén várhatóan megszavazzák majd, hogy Hszi vezesse tovább az állampártot.

A kongresszust rég nem látott tüntetések előzték meg Pekingben, ahol a pártfőtitkár/elnök és a koronavírussal szembeni zéró tolerancia politikája ellen tiltakoztak. Az embereknek ugyanis egyre inkább elege van a teljes lezárásokból, a kínai hatóságok ugyanis még mindig ezekkel reagálnak a vírus megjelenésére. Nem sokkal a kongresszus előtt pedig az a pletyka kezdett el terjedni a közösségi oldalakon, hogy Hszi Csin-Pinget megpuccsolták. Ez is mutatta, mennyire feszült és felforrósodott a belpolitikai helyzet az országban.

Hszi Csin-ping a KKP 20. kongresszusán. Fotó: LI XUEREN/Xinhua via AFP

Nyitóbeszédében Hszi megvédte a tüntetéseket elindító zéró tolerancia politikát, azt az "emberek nyílt háborújának" nevezte a vírus terjedésével szemben. Beszédében szólt Hongkongról és Tajvanról is. Előbbiről, ahol 2019 óta megerősítette hatalmát a kínai állam és brutálisan leverte a demokrácia-párti tüntetőket, a kínai pártfőtitkár azt mondta, a kínai állam rendet tett a káoszban.

Tajvanról pedig azt mondta, az ország egyesítését el kell és el is fogja érni a kínai állam, és sosem mond le annak a lehetőségéről, hogy ezt a célt akár erővel is elérje. A fórum dönt a párt központi bizottságának új összetételéről, és várhatóan módosítanak a pártszabályon is. Ezt követően, október 22-én tartja első ülését az új összetételű központi bizottság, amelyen megválasztják a főtitkárt, valamint határoznak a politikai bizottság és annak szűkebb körű, állandó bizottságának összetételéről is.

Hszi a nyitóbeszéde közben. Fotó: NOEL CELIS/AFP

A BBC beszámolója szerint a pártkongresszus általában annak ad terek, hogy a párt különböző frakciói megmérkőzzenek egymással. Most viszont lényegében egyetlen frakcióról lehet beszélni, Hszi Csin-ping ugyanis egyfajta centrális erőteret hozott létre a párton belül, ezzel is megerősítve a hatalmát. Ha harmadjára is őt választja meg a párt élére a kongresszus, akkor Mao Ce-tung óta ő lesz a Kínai Kommunista Párt legerősebb vezetője.