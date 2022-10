15 ezres bírságot kapott a kómában fekvő sárkeresztúri nő

„Még magatehetetlenül, kómában feküdt a lányom, amikor levelet hozott a rendőrségtől a postás. Azt hittük, a baleset körülményeiről állapítottak meg valamit, ám nem ez történt. Alig akartuk elhinni, de a lányomat a történtek után 15 ezer forintra megbüntették, amiért állítólag a baleset idején nem volt becsatolva a biztonsági öve. Tudjuk, hogy a szabályokat be kell tartani, de a lányom az életéért küzd, méltányosságból eltekinthetnének a bírságtól” – ezt a Blikknek mondta annak a 19 éves nőnek az apja, aki sokáig kómában feküdt egy autóbaleset után.

A nő azután kapta a befizetendő bírságról a csekket, hogy volt egy autóbalesete, amely során a kocsi kettészakadt, a sofőr és a nő is kirepültek a a kocsiból. A sofőr meghalt, a nőt mentőhelikopterrel vitték a győri kórházba, miután súlyos koponya- és agysérülést szenvedett, eltört a kulcscsontja, egy bordája, egy karja és egy lába is. Életmentő műtétre volt szüksége, miután leállt a veséje, aztán lett egy kétoldali tüdőgyulladása is. Kétszer ébresztették sikertelenül, nem reagált semmire, aztán magától nyitotta ki a szemét, de az orvosoknak azóta sem reagált, csak az apjának, akinek azt mondták, valószínűleg csak reflexből nyitogatja a szemét.