Egyelőre nem vezet be valódi ársapkát a földgázbeszerzésekre az EU

Arra ösztönözné az európai gázkereskedő cégeket az Európai Unió, hogy ne egymásra licitálva, hanem közösen szerezzék be a tárolók feltöltéséhez, valamint a lakosság ellátásához szükséges gázmennyiséget, jelentette be keddi sajtótájékoztatóján Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Urusla von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke 2022. október 18-i strasbourgi sajtótájékoztatóján. Fotó: FREDERICK FLORIN/AFP

Az elmúlt hetekben sok szó esett róla, és a várakozások is arról szóltak, hogy az Európai Unió ársapkát vezethet be a földgáz árára. A von der Leyen álltal kedden ismertetett tervek szerint erre csak nagyon korlátozott formában kerülhet sor: egy, a holland gáztőzsde, a TTF árait "dinamikusan" követő ársapka bevezetését fontolgatják, vagyis lényegében most csak a vezetékes földgázra vezetnének be a világpiaci árakat valamennyire követő ársapkát.

A vezetékes gáz szerepe a magyar piacon ugyan meghatározó, de Európában Oroszország ukrajnai inváziója óta 9 százalékra csökkent a vezetékes gáz aránya. Vagyis az európai energiarák alakulása sokkal inkább függ a cseppfolyósított földgáz (LNG) árától. Ezt a jövőben, 2023. március 31-től egy új indexálás alapján áraznák.

Rövid távon más intézkedésekkel igyekeznek mérsékelni az energiaárakat, Ezek közül a legfontosabb, hogy lehetővé tennék az európai energiacégeknek, hogy együtt szerezzenek be gázt. Mi több, a gáz 15 százalékát kötelező lenne ilyen módon felvásárolniuk, hogy ne egymásra licitálva verjék fel az árakat.

Von der Leyen a tájékoztatóján sikerekről és eredményekről is beszámolt. Elmondása szerint a gáztárolók feltöltöttsége Európa-szerte 93 százalék, és az energiafelhasználást is sikerült uniós szinten 15 százalékkal csökkenteni. Így pedig akár már az eredetileg kitűzött 2027-30-as céldátum előtt függetlenedhet az EU az orosz gáztól. (Via Eurológus/HVG, Politico)