Az MSZP megint megpróbálta napirendre venni a NATO-bővítést, de nem ment át Kövér Lászlón

Fotó: Németh Dániel/444

Az MSZP frakcióvezetője, Tóth Bertalan azt kérdezte a fideszes és KDNP-s képviselőktől, hogy miért akadályozzák Finnország és Svédország NATO-csatlakozását, miért nem járulnak hozzá, hogy az erről szóló előterjesztést napirendre vegye az Országgyűlés. Azt mondta, Törökországon kívül már csak Magyarország nem ratifikálta az erről szóló nemzetközi egyezményt.

Tóth három hete az MSZP-frakció nevében kezdeményezte, hogy vegye napirendre az Országgyűlés a javaslatot, de ezt „Kövér László és a fideszes többség” megakadályozta. Tóth azt mondta, újra kezdeményezte a napirendre vételt, és ha a kormánypárti képviselők ezt újra megakadályozzák, az azt jelenti, hogy „ők egyértelműen Putyin kottájából játszanak”, és „tovább építik a Gazprom legvidámabb barakkját”. Ha így döntenek, akkor „mindegyikük kiérdemli a Geréb nevet” – mondta.

Kövér László házelnök a felszólalásra reagálva azt mondta: a múltkor azért volt kénytelen visszautasítani a képviselő irományát, mert az nem volt házszabályszerű, ahogyan a most benyújtott kezdeményezése sem az. Kövér azt mondta, attól tart, hogy az MSZP frakcióvezetője szándékosan hagyja figyelmen kívül a házszabályt, hogy házelnökként ne tehessen mást, mint hogy visszautasítja a kezdeményezést.

Menczer Tamás, a külügyi tárca államtitkára azt mondta: a finnek és a svédek NATO-csatlakozását fontosnak tartja és támogatja a kormány, de a jelenlegi parlamenti napirendet az EU-val kötendő megállapodással kapcsolatos javaslatok foglalták le. Azt mondta, reméli, még idén „sort tudnak keríteni” a ratifikáció elfogadására is.

Azt is mondta, hogy a baloldal most árulással vádolja a kormányt, holott ha a baloldalon múlt volna, akkor Magyarországon nem lenne energiabiztonság, nem lennének hazai kézben a gáztározók. (MTI)