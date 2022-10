Kanye Westet dobta az ügynöksége, és a róla készült dokumentumfilmet sem mutatják be

Kanye Westtel (alias Ye) szerződést bontott ügynöksége, a Creative Artists Agency (CAA) - értesült a Variety. Vasárnap este a UTA ügynökség - melynek West egy rövid ideig szintén ügyfele volt - vezérigazgatója szólított fel a sztár bojkottjára. Emellett az MRC filmstúdió vezetői is bejelentették hétfőn, hogy a filmkészítőkkel és a forgalmazókkal történt megbeszélés után úgy döntöttek, nem mutatják be a Kanyéról forgatott, már elkészült dokumentumfilmet az utóbbi időben több platformon is elismételt antiszemita kijelentései miatt.

Kanye West 2020 februárjában Fotó: JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP

„Nem támogathatunk semmilyen olyan tartalmat, amely az ő platformját erősíti - közölte a stúdió. - Kanye zenei producer és sampler. A múlt héten egy klasszikus nóta hangmintáját remixelte, ami több mint 3000 éve szerepel a slágerlistákon - azt a hazugságot, hogy a zsidók gonoszak és összeesküvést szőnek, hogy a saját hasznukra irányítsák a világot.”



Ye egyébként nemcsak a zsidókról beszélt ostobaságokat, hanem George Floyd haláláról is hazugságokat állított, ami miatt rajongói gyűlölködő kommentáradatot zúdítottak a rendőr által meggyilkolt férfi családjára.

Azt, hogy hogyan is indult Kanye mostani, hetek óta botránya, azt Mészáros Juli sorra vette ebben a cikkben. Azóta megszakította már a rapperrel a kapcsolatot a JP Morgan Chase bankóriás, a Balenciaga divatház, és az Adidas is felülvizsgálja a szerződését vele.