Kanye West szerint „hamis gyerekek” szexualizálják a gyerekeit, és „kinetikus energiaközösségeket” hozna létre „szabad energiával”

„Vannak látomásaim, amiket Istentől kapok, a közösségépítésről és arról, hogyan építsük fel ezeket a szabad energiájú, teljesen kinetikus energiájú közösségeket.” (Kanye West – 2022. október)

Az, hogy Kanye West a legtöbb esetben furcsa módon viselkedik, nem újdonság, és már az okát is elmagyarázta évekkel ezelőtt David Letterman műsorában, ahol elmondta, hogy bipoláris zavarral küzd, a gyógyszereit pedig nem mindig veszi be.

Az újabban Ye nevet használó rapper/tervező/vallás- és iskolaalapító most ott tart, hogy kiakadt rá az Adidas, egyáltalán nem mellékesen azután, hogy „White Lives Matter” feliratú pólokat mutatott be, majd az Instagram is korlátozta antiszemita megjegyzései miatt, de ezek után még elment Tucker Carlson műsorába, hogy hosszan és zavartalanul fejtegesse világnézetét.

Teljesen felesleges visszamenni odáig, hogy mit mondott a rabszolgaságról, hogy miként zajlott a válása Kim Kardashiannal, és miként zaklatta exfelesége új (azóta már szintén ex-) pasiját. Elég most arra koncentrálni, hogyan jutott el odáig, hogy az Orbán Viktorért rajongó Tucker Carlson műsorában magyarázza el, miért vicces egy olyan póló, amin a felirat egyezik azzal, amit a fehér felsőbbrendűséget hirdető csoportok használnak előszeretettel, válaszul a Black Lives Matter jelmondatra.

De még mielőtt rátérnénk West utóbbi heteire, érdemes felidézni, hogy mit mondott 2019-ben David Letterman műsorában, amikor kifejtette, milyen hatással van a bipoláris zavara az életére. Akkor a követezőket mondta:

„Ha bipoláris vagy, és nem szeded a gyógyszeredet minden nap, akkor »felszállsz«, mert azok tartanak stabilan. Nélkülük azonban teljesen felszállsz, kórházba kerülhetsz, és elkezdesz kiszámíthatatlanul viselkedni, ahogy azt a TMZ mondaná. Amikor felszállsz, akkor jobban kifejezed a személyiséged. A kifejezésed ilyenkor egészen gyermeteg is lehet, vagy bizonyos helyek határán mozoghat. (...) Amikor ilyen állapotban vagy, akkor hiperparanoid leszel mindennel és mindenkivel kapcsolatban. Ez az én tapasztalatom, másoknak más. Azt érzed, mindenki színész, minden egy nagy összeesküvés-elmélet. Azt hiszed, a kormány csipeket rak a fejedbe, és felveszik, amit mondasz. Elsodor magával, és eljön a pillanat, amikor azt látod, mindenki meg akar ölni. Már senkiben nem bízol. Ekkor megbilincselnek, benyugtatóznak, ágyba fektetnek, és senki nincs körülötted, akit ismersz. Örülök, hogy ezt én is átélhettem, így ettől a pillanattól kezdve elkezdhettem változtatni a helyzeten. Így kapod meg a stigmát, hogy őrült vagy. (...) Amikor nem szedem a gyógyszereimet, és felszállok, úgy érzem, hogy van egy erősebb kapcsolatom az univerzummal. Ez egy egészségügyi kérdés, ami egy erős stigmával jár, és mindenki azt mond róla, amit akar, bárhogy megkülönböztethet. Olyan, mintha kibicsaklott volna az agyam. Ahogy kibicsaklik a bokád is. Ha valakinek kibicsaklik a bokája, azt nem erőltetik még tovább. Nálunk viszont, ha az agyunk eljut egy ilyen megbicsaklásig, az emberek mindent megtesznek, hogy rosszabb legyen.”

„Ez egy kezelhetetlen helyzet”

Tucker Carlson műsorában West betegségéről és arról, hogy azt miként kezeli vagy nem kezeli, nem esett szó. És akkor sem sokan beszéltek erről, amikor Kanye West megjelent a párizsi divathéten, ahol modelljeire „White Lives Matter” feliratú pólót adott, amelynek elején II. János Pál pápa fotója volt látható. Erről Candace Owens, konzervatív aktivista és republikánus politikai kommentátor posztolt akkor, aki szintén boldogan magára húzta a pólót.

A Guardian akkori beszámolója szerint West azzal nyitotta meg a bemutatót, hogy azt mondta: „Itt mindenki tudja, hogy én vagyok a vezető ... nem tudtok irányítani engem. Ez egy kezelhetetlen helyzet”.

Pár nappal ezután jelentette be az Adidas, hogy itt az ideje felülvizsgálni kapcsolatukat a rapperrel, aki közel tíz éve dolgozik együtt a márkával. Igaz, közleményükben nem részletezték, hogy a pólók felirata miatt jutottak-e idáig, de a megfogalmazás, miszerint „a sikeres partnerség a kölcsönös tiszteleten és értékeken alapul”, bőven utalhat arra, hogy miután az Adidas kiáll az emberi jogok és a BLM-mozgalom mellett, feltehetően sok volt nekik West akciója.

West reakciója erre az volt, hogy az Adidas ellopta a terveit, és azt, hogy emiatt milyen szörnyen érzi magát, azzal próbálta érzékeltetni, hogy egy pornóvideót mutogatott a cég vezetőinek, miközben tárgyaltak.

„Hármas halálkészültségi állapot”

Az alapból is felfokozott hangulatot West azzal fokozta tovább, hogy kiposztolt Instagramra egy screenshotot arról, hogy üzenetet írt Sean Combsnak (mármint Puff Daddynek, aki volt már P. Diddy is, és követhetetlen, hogy most épp melyik nevet használja). A rappernek azt írta, hogy szerinte a zsidók irányítják őt, ezt pedig megfejelte azzal a felirattal, hogy „Jézus zsidó”.

Közben volt egy hasonló kirohanása a Twitteren is, ahol kiírta, hogy:

„death con 3 On Jewish people” A posztot azonnal törölték, de valójában azóta sem feltétlenül lehet tudni, mit akart mindezzel közölni a rapper. Csak találgatni lehet, hogy a „death con” valójában egy utalás akar lenni a DEFCON-ra, ami az amerikai „Defense Ready Condition”, vagyis a „védelmi készültségi állapot” rövidítése, és amelynek különböző szintjei vannak, például a hármas, amit 2001. szeptember 11. után is alkalmaztak az Egyesült Államokban.

Ha utalás akart lenni, és direkt írt „def” helyett „death”-et, vagyis halált, akkor ha minden igaz, azt akarta közölni, hogy akkor ő most kirakja „a hármas halálkészültségi állapotot a zsidó emberekre”.

Ezzel egy időben tiltották le Instagram-fiókját is, úgyhogy még mielőtt a Twitter is törölte volna, gyorsan posztolt egy közös fotót a Facebook/Meta-alapító Mark Zuckerberggel, mellé pedig azt írta: „Nézd csak, Mark. Hogy rúghattál ki az Instagramról?” Majd ezt követte a poszt, amiben azt írta:

„A vicces az, hogy valójában nem lehetek antiszemita, mert a fekete emberek valójában zsidók is”, ehhez pedig hozzátette még, hogy „csak játszotok velem, és megpróbáltok mindenkit befeketíteni, aki ellenkezik”. Utóbbiak azóta eltűntek a Twitteréről. A fentieket közvetlenül azután sikerült kiadnia magából, hogy elment Tucker Carlson műsorába, ahol aztán kissé túlzásba esett az összeesküvés-elméletek megosztásával.

Hamis gyerekek

Az első beszámolók szerint a műsorban Kanye West csak elmagyarázta, hogy szerinte valójában viccesek voltak a „White Live Matters” feliratú pólói, és azért ezt a feliratot tette rájuk, mert szerinte „így van”. Majd elmondta, hogy apja szerint is vicces volt, méghozzá azért, mert „egy fekete ember mondta ki a nyilvánvalót”.

Amikor Carlson megkérdezte, szerinte miért tartják az emberek ezt a szöveget „ellentmondásos kijelentésnek”, West azt mondta, azért, mert nem úgy viselkedik, ahogy a média szerint viselkednie kellene. „Mert ugyanazok az emberek, akik megfosztottak minket az identitásunktól, és színként bélyegeztek meg minket, megmondták nekünk, mit jelent feketének lenni."

Aztán szóba hozta Donald Trumpot, hogy gyakorlatilag miatta kezdte „érezni az igényt”, hogy „másként” fejezze ki magát, mert kedveli a volt elnököt. Utóbbi nyilvánvaló volt, miután Trump és West találkoztak közvetlenül a 2016-os elnökválasztás után, majd két évvel később a Fehér Házban, ahol a rapper piros MAGA-sapkát viselt.

West szerint többen is azt mondták neki, hogy ha azt mondja, kedveli Trumpot, akkor azzal vége a karrierjének és az életének. „Olyanokat mondtak, hogy az embereket megölik azért, mert ilyen sapkát viselnek, az életemet fenyegették. Gyakorlatilag azt mondták, hogy meg fognak ölni azért, mert ezt a sapkát viselem.”

Ezek pedig csak azok a részletek voltak, amelyeket bevágtak az adásba, de a Motherboard megszerezte az interjú azon részeit, amelyeket kivágtak a végleges adásból, és amelyek szerint West minden eddigi megnyilvánulásánál súlyosabbakat mondott. A Vice szemléje alapján kifejtette például, hogy hisz abban, hogy a Planned Parenthood nevű szervezetet azért alapították, hogy „a zsidó népességet irányítsák”.

„Amikor azt mondom, zsidó, akkor Júda 12 elveszett törzsére gondolok, Krisztus vérére, akik valójában a fekete fajként ismert emberek. Ők a mi népünk. Krisztus vére. Keresztényként ez az én hitem” – mondta West, majd panaszkodott egy sort Carlsonnak, hogy a gyerekei olyan iskolába járnak, ahol decemberben a kwanzaa-t ünneplik, pedig ő jobban szereti a hanukát. „Jobban örülnék, ha a gyerekeim a kwanzaa helyett a hanukát ismernék, az legalább együtt járna némi pénzügyi tervezéssel.” Ezt követően azt mondta, ő lesz „az első latin-amerikai elnök”. Ez a kijelentése bekerült a végleges adásba, de az már nem, amit ezt követően mondott, miszerint ő „jobban bízik a latinókban”, amikor velük dolgozik, mint „bizonyos más üzletemberekben”.

Az igazán zavaros részletek csak ezután szakadtak ki belőle, amikor azt állította, hogy „hamis/kamu gyerekeket” helyeztek el a házában, hogy manipulálják a gyerekeit. „Úgy értem, színészeket, profi színészeket küldtek a házamba, hogy szexualizálják a gyerekeimet” – mondta Carlsonnak, majd egy munkatársa „úgynevezett fiáról” kezdett beszélni, arra utalva, hogy a gyerek nem volt igazi. „Nem is hittük el, hogy az a valaki az ő fia, mert sokkal okosabb volt nála.”

Ezen a ponton sem esett szó arról, hogy Kanye West bipoláris zavarral küzd. Carlson tovább hallgatta, ahogy a rapper arról beszél, az egyik gyerekét szerinte „elrabolták” a születésnapján, emiatt nem láthatta őt. (Kim Kardashiannal valószínűleg még mindig nem sikerült megegyezniük a négy közös gyerekük felügyeleti jogáról.)

„Mindenki látta fényes nappal, hogy ezek a közszereplők elrabolták a fekete gyerekemet a születésnapján. Nem tudtam, hol van a buli, Travis Scottnak kellett megadnia a címet. (Travis Scott rapper, Kim Kardashian húgának, Kylie Jennernek a pasija és gyerekei apja – a szerk.) Amikor megjelentem, össze voltak zavarodva. Mintha ez nem a »legkarenszintűbb« dolog lenne, hogy úgy érzed, elrabolhatsz egy fekete gyereket, és a címet nem adod meg az apának. Akkor bánnak így az emberekkel, amikor kijönnek a börtönből, amikor börtönbe kerülnek. És 100 százalék, hogy üvegbörtönben vagyok, különben lenne beleszólásom, hogy hova járjanak iskolába a gyerekeim.”

Ezután beszélt Virgil Ablohról, a Louis Vuitton tervezőjéről és az Off White alapítójáról, aki a barátja volt, és aki 2021 novemberében halt meg. West azt mondta, a Louis Vuitton „megölte” Abloht, aki szerinte „marakodott” a céggel. (Abloh 41 évesen, rákban, a szívében kialakult angioszarkóma miatt halt meg.) West szerint Abloh volt a harmadik, aki a Louis Vuittonnál rákban halt meg, és úgy fogalmazott, „Párizsban az elitizmus és a rasszizmus egy másik szintje van”, szerinte ez „emésztette fel belülről” Abloht.

Az a rész sem került be az interjúba, amelyben West arról beszél, hogy szeretne „kinetikus energiaközösségeket” létrehozni „szabad energiával”, egy olyan technológiával, ami még nem áll az emberek rendelkezésére.