A kormánymédia a tüntető diákoknak: Egy lány ne káromkodjon. Azért vannak lányok, hogy olyanok is legyenek, akik nem káromkodnak, nem beszélnek csúnyán

A Pesti Srácok néven futó kormánypárti híroldal - ami nemrég koccintást ajánlott, amikor Oroszország álnépszavazásokkal ukrán megyéket csatolt el - álnéven írt posztban oktatta ki a vasárnapi tanártüntetésen felszólaló gimnazista lányt:

„Egy lány ne káromkodjon. Azért vannak lányok, hogy olyanok is legyenek, akik nem káromkodnak, nem beszélnek csúnyán. Azok a régi szép idők, amikor még ciki volt káromkodni. Amikor bármelyik felnőtt rászólt bármelyik gyerekre, ha az káromkodott. A lányokra nem kellett, mert azok nem káromkodtak.”

A névtelen szerző - akinek valószínűleg Bayer Zsolt teljes életműve elkerülte a figyelmét - azon nosztalgiázott, hogy régen a TSZ csirketelepén bezzeg rájuk szóltak, ha csúnyán beszéltek. Majd a felszólaló gimnazista feltételezett nemi identitására kezdett célozgatni: „Egy káromkodó 18 éves lány nem több, mint egy olyan 18 éves lány, aki felvett egy rossz férfiszokást. Hát ezzel biztos nem vagyunk most előrébb. Most hallom, hogy szegény lány állítólag LMBTQ+ károsult is, ami némileg mentőkörülmény, hiszen a liberális ideológia LMBTQ+ kiegészítő csomagja sem hagy maga után boldog és elégedett kamaszokat.”

A kormánymédia különböző egyéb bugyraiban is sorra szörnyülködtek azon, hogy egy 18 éves kamasz káromkodik, amikor dühös, csak arról nem beszéltek, amiről a beszéd szólt, hogy nem akarják hagyni a fiataloknak kiálljanak magukért és tanáraikért. A beszéd miatt az egyházi gimnázium is elhatárolódott a lánytól, ahova jár. Viszont Rácz András, az ADOM és a noÁr mozgalom viszont kiállt mellette. A pécsi bölcsészkar dékánja szerint álszent dolog a „keresztény értékekre” hivatkozva számon kérni egy öntudatos tinédzser szabadszájúságát.

A beszédet itt lehet megnézni:





Csütörtök van.

Épp olyan mint az összes többi a többi közül.

Meg mertem kérdezni a keresztény-konzervatív,

az „apa férfi, az anya nő”-iskolámban, hogy:

„Tanárnő, mégis mi a véleménye a tüntetésekről?”

Mert tényleg érzem a szomszéd nyomást

a mi magunk hátán is, hogy a 12 éves Putyin-barátságunk mehet a kukába.

De mi mégse hagyjuk, mert a rezsiár fontosabb, mint Európa most is.

De tanár úr, maga itt, most mit gondol?

Hogy a fizetése 25 évesen diplomával diktatórikusan lett eldemonstrálva?

Mennyire szomorú egy tízes skálán, hogy a tescós dolgozók száma több,

mint a magyar hivatásban elhelyezkedők száma?

Több tanártól kaptam meg, hogy

a semmire sem fogom vinni.

De tudom, hogy nem ők a tanárok mind,

és igenis, akinek nem inge, nem veszi magára.

Hisz ahogy negyedik osztályban a tanárnő tanította,

„Kinek nem inge, kurvára nem veszi magára”.

Mennyire jogos vajon, hogy tizenévesen,

ha ez a hangom, az csakis a baloldalé?

A bal meg, ha éppen nem olyan képes

azt mondani, hogy a jobbé,

pedig vágod? Én csak próbálok jobb lenni, mint amik ti vagytok.

És a legfaszább az egészben, hogy nektek volt is lehetőségetek a rendszerváltásra.

Tőlünk várjátok a jövőre való megváltást?

Hogyan, amikor az egyetlen számításunkra való megoldás

a Pitagorasz?

Azt hiszed, ki tudod törölni a gondolkodást?

A faszt.

A generációm vállalja fel a hivalkodást, hogy leszarjuk,

ki az anya, és ki az apa,

csak szeresse azt a gyereket, akit a ti nemzedéketek nem mert felnevelni sem.

Mert nekem soha nem az lesz az első, kedves Hír TV,

hogy ki kinek a faszát szopja teli erőből,

hanem hogy vállalja a véleményét bárkivel szemben,

még ha telibe előre veri is a többséggel szemben.

Széchenyi fogalmazta meg a legszebben:

„Ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén,

akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba.”

A faszomat bele az ideológiákba,

mert mi már merünk azok lenni, akik akarunk valójában,

de a kispista nem meri megmondani, hogy

amúgy ezt a fiút szereti a szomszéd faluban.

És tudod, nekem aztán ehhez semmi közöm sincs,

mert nem az én problémám,

de ha a legjobb barátom szíve fáj,

merem azt mondani, hogy változtatok ezen az országon.

Mert ha az ő szíve, az enyém is kezd meghalni már.

És nekem nemcsak a sajátom az érdekem,

nem is a te érdemed,

hanem megtanultam 56 október 23-át,

és fáj, amikor a mai fiatalok kiállnak magukért és tanáraikért,

és azt mondják rájuk, a buzi libsik azt akarják, övék legyen minden,

és ezért harcolnak, mindenért.

Mert hallod? Nem.

Szeretnék gondolkodni, és a világgal végre nem szembemenni.

Azt hiszed, nem tisztelem a múltat?

Hogy Petőfi és Csokonai nekem egy rég elfeledett kulturális ultra?

Hát vágod? Rohadtul nem.

Pont arra nevelt a 12 pont és az aradi vértanúk,

amiért éppen itt most felszólalok,

bár lehet, szerinted túlvadult.

Szeretnék gondolkodni,

a hexameteren túllátni, rálátni,

a fizetésen elcsodálkozni,

mert igenis ők tanítják a jövőt.

És ha el sem hiszed,

de én és mi vagyunk a jelen

és a kibaszott jövő.