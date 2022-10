Tiborcz Istvánt egyelőre elkerüli a Tiborcz-adó

Szerdán a Fővárosi Közgyűlés 18 igennel 12 nem mellett elfogadta az építményadóról szóló módosítót, ami Tiborcz-adóként vált ismertté. „Az 1 százalékos effektív adómérték azoknak, akik a vagyonukat tisztességesen szerezték meg, nem jelent érdemi terhet, akik pedig oligarchaként, a társadalom erkölcsi érzékét sértve halmoztak fel ingatlanvagyont, aligha jelent igazságtalanságot a közteherviselébe való fokozottabb bevonás” – írták Karácsony Gergelyék az indoklásban.



Karácsony Gergely és Kunhalmi Ágnes kifüggeszti Tiborcz István kapujára a Tiborcz-adóról szóló csekket Fotó: botost/444.hu

A főpolgármester főpolgármesteri kampánányak egyik leghangzatosabb ígérete volt a Tiborcz-adó, még a miniszterelnök ingatlanguruvá vált vejéhez is elvitt egy csekket. Akkor arról beszélt, hogy a fővárosiak élete nehezebb lett, míg egy szűk elit tolakodó módon meggazdagodott, ezért azt ígérte, az adót minden félmilliárd forintot meghaladó értékű fővárosi ingatlanra kivetik, az ebből befolyó összeget pedig bérlakásépítésre és -felújításra fordítják.

„A Tiborcz-adó a bejövő forrás miatt is kell, meg az emberek igazságérzetéért is. Ez nem ingatlanadó, hanem a felső egy százalék adója” – mondta akkor. Tiborcz Istvánt annyira zavarta, hogy róla nevezték el az intézkedést, hogy még a 444-ről is leszedette volna az erről szóló tudósítást. Tiborcz Karácsonyt is beperelte, de ezt a pert idén májusban elveszítette.



Ehhez képest a szerdán elfogadott javaslat csak a Margitszigetre vonatkozik, ahol hivatalosan nincsenek is ingatlanai a miniszterelnök vejének. A közgyűlés elő került javaslat végül azért csak a Margitszigetre vonatkozott, mert ez a terület tartozik közvetlenül a Fővárosi Önkorányzat fennhatósága alá, itt rendelkezhet az építményadóról. Erről a főpolgármester a Válasz Online-nak adott interjújában azt mondta: „Első lépésként készítünk egy tervezetet a Margitszigetre, amelyen gyakorlatilag mi vagyunk a kerületi önkormányzat. Mintaszabályozást alkotunk tehát, aztán tárgyalást kezdeményezünk a kerületekkel, és figyelmükbe ajánljuk.”

A módosítás lényege, hogy itt januártól nem az ingatlanok alapterülete, hanem a forgalmi értékük alapján vetik ki adót az egymilliárd forint fölé becsült értékű épületekre. Ez praktikusan a Margitszigeten álló szállodákat jelentheti.

A 2 százalékos adókulcs az ingatlan forgalmi értékének 50 százalékára vonatkozik. Így egy 1 milliárdos épület után 10 milliót kellene befizetni. A Margitszigeten eddig 1951 forintot kellett fizetni négyzetméterenként. A módosítás ott jelent változást, ahol az ingatlan forgalmi értéke meghaladja ezt a mértéket. Ugyanakkor Karácsonyék nem várnak ettől jelentős bevételnövekedést. Erről a főpolgármester a vitában azt mondta:

„Lehet, hogy csak egy milliméterrel teszik igazságosabbá az adórendszert, de én ezt a millimétert szeretném megtenni az igazságosabb adórendszer felé vezető úton.”



Fotó: Németh Dániel/444

Karácsonyék indoklása szerint az értékalapú ingatlanadó sokkal inkább összhangban van az arányos közteherviselés alkotmányos elvével és a társadalmi igazságossággal. „Az alapterület után kivetett adó nincs figyelemmel az ingatlan valós vagyoni értékével, így egy nagy alapterületű, de alacsony értékű építmény után magasabb adót kell fizetni, mint egy kisebb alapterületű, de kiemelkedően értékes luxusingatlan után.” Hozzátették azt is, hogy mivel a Margitszigeten kevés ingatlan található, érdemi többletteher nélkül vezethető be a korrigált forgalmi értéken alapuló építményadó.

A fideszes Pintér Gábor kérdésére Karácsony Gergely azt mondta, az értékhatár az infláció miatt ment fel a 3 éve beígért 500 millióról egymilliárdra. „Nagyjából olyan ingatlanár-növekedés volt, hogy amikor én ezt az ígéretet tettem, akkor ami 500 millió forint volt, az most nagyjából egymilliárd. De ha van ilyen kérés, leszállítom 100 millióra is, ha ez a Fidesz-frakció óhaja.” Szerinte a Fidesznek azért fáj a javaslat, mert felhívja a figyelmet arra, hogy Magyarországon egy végtelenül igazságtalan adórendszer működik: „Alacsony az adó, amit a felső 10 százalék fizet, alacsony az adó, amit a nagy multinacionális cégek fizetnek, akiket önök állandóan ócsárolnak, majd bevezetik a legalacsonyabb társasági adókulcsot egész Európában. Olyan mérhetetlenül igazságtalan a magyar adórendszer, hogy önök nem akarnak erről beszélni.”

Kovács Péter (Fidesz) Fotó: Németh Dániel/444

A javaslat vitájában a Fidesz-frakció nem volt hajlandó használni a Tiborcz-adó kifejezést, inkább Karácsony-adónak igyekeztek átcímkézni. A fideszes Kovács Péter, a XVI. kerület polgármestere drasztikus adóemelésnek nevezte a margitszigeti építményadót. 13. kerületi példák alapján azt mondta, 500-1000 százalékos adóemeléshez vezetne, ha a kerületi polgármesterek is hasonlóan módosítanák az építményadót. Wintermantel Zsolt frakcióvezető szerint ez leginkább üzenetértékű a kerületi önkormányzatoknak, hogy hasonló változtatást vezessenek be. Másrészt a főváros turisztikai vonzerejét is csökkentené a két margitszigeti szálloda miatt. A főpolgármester heylettese, Kiss Ambrus azt mondta, a javaslat arról szól, hogy vannak gazdagok, akik nagyobb közteherviselést kell vállalniuk, szerinte ez egy társadalkompolitikai értékválasztás.

A javaslat tartalmazza azt is, hogy az 1 milliárd forintnál alacsonyabb értékű, magántulajdonú ingatlanok után ne kelljen építményadót fizetni, illetve az egymilliárdnál drágább ingatlannal rendelkező magánszemélyeknél is csak az egymilliárd feletti forgalmi érték után. Karácsonyék szerint ez elvi szinte azt eredményezi, hogy a legnagyobb vagyonnal rendelkező 1 százalék a lakóingatlanjainak az egymilliárd forint feletti értéke után számított 1 százalékkal hozzájárul a közszolgáltatásokhoz és a közösségi szükségletek kielégítéséhez, míg a társadalom 99 százaléka számára a lakás utáni adómentesség változatlanul fennmarad.