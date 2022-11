Irán beismerte, hogy drónokat adott el Oroszországnak

Irán első alkalommal ismerte be szombaton, hogy szállított pilóta nélküli repülőgépeket Oroszországnak, de hangsúlyozta, hogy ez az Ukrajna elleni háború előtt történt. Ukrán beszámolók szerint az orosz hadsereg az elmúlt napokban is iráni gyártmányú, Sahíd-136 típusú drónokkal bombázott erőműveket, gátakat és a polgári infrastruktúra egyéb fontos létesítményeit, ezzel áramkimaradásokat és vízhiányt okozva.

Hoszein Amirabdollahián iráni külügyminiszter azt nyilatkozta, hogy "néhány" drónt szállítottak Oroszországnak, mielőtt az orosz erők február 24-én megtámadták Ukrajnát, de tagadta, hogy továbbra is szállítanának drónokat Moszkvának.

Drónkilüvés egy iráni hadgyakorlaton. Fotó: -/AFP

"Egyes nyugati országok nagy hűhót csaptak amiatt, hogy Irán rakétákat és drónokat szállít Oroszországnak, hogy segítse az Ukrajna elleni háborúban - ebből a rakétákra vonatkozó hivatkozás teljességgel hamis" - idézte Amirabdollahiánt az IRNA hivatalos iráni hírügynökség. A beszámoló szerint az iráni külügyminiszter azt is hozzátette, hogy Teherán és Kijev megállapodtak, hogy két héttel ezelőtt megvitatják az iráni drónok bevetését, ahol az ukránok bemutatják a dokumentumokat, amelyek szerint tényleg iráni drónokkal támadják őket az oroszok, de az ukrán küldöttség az utolsó pillanatban lemondta a találkozót. Azt is mondta, hogy Teherán "nem nézi közömbösen", ha bebizonyosodik, hogy iráni drónokat vetettek be az ukrajnai háborúban.

Az, hogy iráni drónok repültek Ukrajna felett, már olyannyira bebizonyosodott, hogy az ukrán titkosszolgálat szét is szedett egy, a Fekete-tenger fölött lelőtt ilyen, Mohajer-6 típusú iráni drónt. Nagy meglepetésükre pedig azt találták, hogy a drón tele van Amerikában, Európában, Japánban és Kínában gyártott alkatrészekkel, pedig szankciók tiltják, hogy Irán ilyesmiket importáljon. Erről itt írtunk részletesebben.

Az Európai Unió a múlt hónapban újabb szankciókkal sújtotta Iránt az Oroszországot segítő drónszállítások miatt, Nagy-Britannia pedig három iráni katonai vezető és egy fegyvergyártó ellen rendelt el büntetőintézkedéseket, amiért drónokat szállítottak Oroszországnak ukrajnai polgári személyek és infrastruktúrák elleni bevetésekhez. (MTI)