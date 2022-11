Tele vannak nyugati alkatrészekkel az Ukrajna fölött lelőtt iráni drónok

Nagyon érdekes és sok szempontból aggasztó felfedezést tett az ukrán titkosszolgálat, miután szétszedték és megvizsgálták azokat az iráni drónokat, amelyeket Ukrajnában vetett be az orosz hadsereg. Amint azt a Radio Free Europe ukrajnai tudósítói is megerősítették,

a Fekete-tenger fölött lelőtt Mohajer-6 típusú iráni drónok tele vannak amerikai, európai, japán, tajvani és kínai gyártmányú alkatrészekkel. Pedig szankciók tiltják, hogy Irán bármilyen katonai célokra is felhasználható alkatrészt importáljon.

Egy, a Mojaher-6 típushoz hasonló iráni drón egy hadgyakorlaton. Fotó: -/AFP

Az iráni kormány és hadsereg - érthető módon - azt állítja, hogy a Mohajer-6 drón teljesen saját fejlesztés, és nagyon büszkék is rá. És bár tényleg Iránban fejlesztették és rakják össze ezeket a fegyvereket, amelyeket aztán szakmányban vásárol most az orosz hadsereg, fejlett külföldi technológia nélkül nem mennének semmire. És nem is mennek. Az ukrán technikusok a drónokban több mint 30 külföldi alkatrészt találtak, köztük

Az osztrák BRP-Rotax GmbH gyártotta motort,

egy hongkongi cég által gyártott kamerarendszert

a számológépeiről is ismert Texas Instruments által gyártott elektronikai rendszert.

és egy kaliforniai cég logójával ellátott mikrochipeket.

Az alkatrészek valószínűleg a gyártó vállalatok tudta nélkül kerültek Iránba, vagyis a beszállítók maguk nem szegtek szankciókat. Amint viszont azt szakértők a Szabad Európában elmagyarázták, Irán beszerző fedőcégek egész hálózatát építette ki, amelyek külföldön megvásárolják, majd valahogy Iránba juttatják a szükséges technológiát. Az amerikai, kínai vagy osztrák cég üzletkötője úgy tudja, hogy az Egyesült Arab Emirátusokba, vagy valahová máshová bejegyzett, nem is katonai technológiával foglalkozó cégnek adja el a termékét. Az viszont aztán Iránban egy drónba kerül, amelyet az iráni kormány elad az orosz hadseregnek, amely pedig Ukrajnában beveti azt.

Iráni drónkilövés Fotó: -/AFP

A gyártó cégek a portálnak mind kifejezték, hogy mennyire sajnálják, hogy a terméküket a tudtukon kívül Ukrajna ellen használták föl. Hangsúlyozták, hogy a terjesztőiknek nem adtak engedélyt, hogy Irán vagy Oroszország számára eladják a termékeiket. De vannak olyan cégek, például az osztrák Rotax, amelyeknek több terjesztője még 2021-ben is hirdette magáról, hogy Iránba is szállít. A cég és annak kanadai anyavállalata viszont azt állítja, 2019 óta hivatalos csatornákon és a vállalat engedélyével egy alkatrészt sem adtak el Iránban.

A Mohajer-6 elsősorban felderítő, bár fegyverekkel is fölszerelt drón, amely nem azonosak azokkal a "kamikaze drónokkal", amelyekkel az orosz hadsereg az ukrán kormány szerint nemrég például Kijevet is támadta. Azok szintén iráni gyártmányok, de egy másik típushoz, a Shahed-136-hoz tartoznak. De föltehetőleg azok is tele vannak nyugati és kínai technológiával, csak mivel megsemmisülnek, ezért ezt még nem tudni biztosan.