Baranyi Krisztinát meglepte, hogy Fürjes Balázs megvédte a „szennymédiát”

Bocsánatkérést javasolt Baranyi Krisztinának Fürjes Balázs államtitkár, miután Ferencváros polgármestere nem volt hajlandó válaszolni a Pesti Srácok kérdéseire az ATV-ben.

Baranyi Krisztina Fotó: Halász Júlia/444

Baranyit péntek reggel hívták meg a reggeli műsornak abba a részébe, ahol három újságíró szokta felváltva kérdezni az interjúalanyt. A polgármester elmondása szerint nem tudta, hogy a kormánypárti Pesti Srácok munkatársa is ott lesz, máskülönben el se ment volna.

„Kicsit kellemetlen helyzetbe hoztak engem, ugye én régóta hangoztatom, hogy propagandamédiának, ócska fizetett propagandistáknak soha nem nyilatkozom, úgyhogy most sem fogom ezt megtenni” - mondta Baranyi, majd többször magyarázta a műsorvezetőknek, hogy „(...) ez nem oldal, nem sajtó, hanem propagandatermék”.

Fürjes szombati Facebook-posztjában azt írta, fontos hogy „ne utasítsuk vissza, ha kritikusan kérdeznek minket, még ha esetleg ellenszenvvel is viseltetünk a kérdezővel szemben. Mert nem a kérdező személye, pártszimpátiája, hanem a hallgatóság, Magyarország polgárai számítanak. Ebben a konkrét esetben a Pesti Srácok olvasói és az ATV nézői. Minden politikai és véleménykülönbségükkel együtt”.

Az államtitkár szerint Baranyi „a vélemény- és szólásszabadságot, a sajtó szabadságát korlátozó” álláspontot képviselt. „Ön választott politikusként erőteljes jelzőkkel minősített több szerkesztőséget is, korlátozta egy újságíró szólásszabadságát és megkérdőjelezte az adott televízió szerkesztői szabadságát. Megsértve ezzel a tv és online lap nézőit és olvasóit is”.

Fürjes Balázs államtitkár Fotó: Németh Dániel/444

Baranyi vasárnap közzétett válaszában azt írja, ő éppen védeni próbálta a sajtószabadságot.

„A kormánypárti nyilvánosságban különösen elterjedt nézet, hogy minden sajtótermék valamelyik politikai erőhöz tartozik, valójában mindegyik a politikai küzdelem eszköze. Akadnak jobbak és rosszabbak, de ténylegesen független egy sem. Ez a hamis, megtévesztő és éppen a sajtószabadságot aláásó rendkívül káros narratíva a gyökere annak a tévedésnek, amely alapján Ön a sajtó és így a nézők, olvasók megsértését látja akkor, amikor úgy döntök, hogy pártpropagandistáknak és főleg szennymédiának nem nyilatkozom.”

„A határ ugyanis nem a különböző világnézetű orgánumok, hanem a sajtó és az agitprop-eszközök között van.” „(...) Mind a ketten tudjuk, hogy tényleg közvetlenül, hogy tényleg megírják helyettük a náluk megjelenő mondatokat, hogy szó szerint lediktálják nekik a kérdéseket, amiket adott esetben Önnek vagy nekem kell feltenniük. Ők nem újságírók, a munkájuk eredménye nem sajtó. (...) Xenofób, rasszista vagy rasszizmusba hajló agitáció mellett, minden alapot nélkülöző hazugságok terjesztésével vesznek részt poltikai lejáratókampányokban.”

„Abból kiindulva, hogy Önt másokhoz hasonlóan én is mértéktartó politikusnak ismerhettem meg, kifejezetten meglep, hogy éppen a szennymédia védelmében emel szót” - írta Baranyi, majd felhozta, hogy a Pesti Srácoknál saját rovata van Georg Spöttlének, aki videójában Aleppo orosz bombázását állította be az ukránok által elkövetett támadásnak, és világossá is tette, hogy Oroszországnak szurkol a háborúban.

Végül arra kérte Fürjest, küldje el sorait azoknak a fideszes politikusoknak, akik a parlamentben és a Képviselői Irodaháznál szoktak menekülni a kérdések elől.