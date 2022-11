Hárman leugrottak az egyik hajóról, amiről a bevándorlókat nem engedték partra szállni Szicíliában

Három férfi leugrott a Humanity 1 nevű, bevándorlókat szállító hajóról, amelyet Olaszország két hétig nem engedett kikötni, majd amikor mégis kikötött, csak a gyerekeket és az orvosi segítségre szoruló utasokat engedték leszállni. A három férfit kimentették a vízből, de továbbra sem tudni, mi lesz velük és a hajón vesztegelő 35 társukkal. Hétvégén a Humanityt üzemeltető SOS Humanity egyik munkatársa azt mondta, szörnyű elkeseredettség lett úrrá a hajón maradt férfiakon, többen pánikrohamot kaptak.

A Humanity 1 fedélzetén várakozó bevándorló férfiak. Fotó: MAX CAVALLARI/AFP

Matteo Piantedosi belügyminiszter vasárnap azt mondta, azoknak, akik nem számítanak sérülékenynek, el kell hagyniuk az olasz vizeket, és a hajó zászlaja szerinti államnak kell gondoskodnia róluk. A Humanity 1 esetében ez Németország.



A hírek szerint hétfőn a másik hajóról, a Geo Barentsről is segélykiáltásokat lehetett hallani, azon 215 ember várakozik. A bevándorlók a fedélzeten és a padlón alszanak, terjedni kezdtek köztük a fertőzések és a rüh, miközben az élelmiszer- és gyógyszerellátmányok fogytán vannak. A hajó csapatvezetője, Anabel Montes Mier szerint a helyzet egyre instabilabb, és a bevándorlók idegességét súlyosbítja az alig három méterre lévő szárazföld látványa.

A két hajó a belengetett büntetés ellenére sem hajlandó elhagyni a kikötőt, a segélyszervezetek arra hivatkoznak, hogy minden utas sérülékeny, hiszen a tengerről mentették ki őket. Az SOS Humanity azt is közölte, hogy beperelik Olaszországot, ugyanis az, hogy a bevándorlókat nem engedik leszállni, az olasz és a nemzetközi jogot is sérti. Az olasz kormány még nem reagált a per ígéretére.

Ez az ügy az, amire Orbán Viktor úgy reagált Twitteren: „Végre! Hatalmas köszönettel tartozunk Giorgia Meloninak és az új olasz kormánynak Európa határainak megvédéséért.” (BBC)