Eddig és ne tovább - a bezárásra ítélt csillaghegyi posta dolgozója petíciót indított a döntés ellen

Szokásos hétfő kora délelőtti forgalom a csillaghegyi postán. Négy-öt ember várakozik a sorszámával, a két ablaknál ügyfelek. A délelőttnek az adja a különlegességét, hogy utolsó hetébe lépett a postahivatal. A Mátyás király úti posta is rajta van ugyanis a november 12-től szünetelő posták 366-os listáján. A hivatalokat a postára is vonatkozó 25 százalékos kormányzati megtakarítás miatt kellett bezárni. A döntésben érintett 740 munkavállalót más hivatalba helyezik.

"Alá lehet még itt írni a petíciót? Mert nagy nehézség nekünk, hogy elmegy a posta" - mondja egy idős nő a pult mögött ülő alkalmazottnak. Csillaghegyen ugyanis aláírásgyűjtésbe fogtak a posta megmaradása érdekében. Azt írják, ezzel a városrész posta nélkül maradna, így a békásmegyeri és kaszásdűlői postákon növekedne meg a várakozási idő, nem beszélve arról, hogy az idős ügyfeleknek is távolabb kellene utazniuk. Közel kétezer aláírás jött már össze. (A hivatalban munkaidőben amúgy pont nem lehet aláírni.)

A petíciót - ritka kiállás ez manapság - a csillaghegyi posta egyik alkalmazottja, Füzi Krisztián indította, szabadsága alatt és hétvégén gyűjtötte az aláírásokat. Délutános, ezért várnunk kellett rá. Az ügyfelek közben folyamatosan kérdezték a postásokat, tényleg bezárnak-e (tényleg), hová helyezik őket (hárman Kaszásdűlőn, ketten Békásmegyeren folytatják, egy ember pedig a Fő téren), hogyan férnek el majd az új helyen ("egymás ölébe ülünk"). Arról megoszlottak a vélemények, hogy a petíciót indító fiatalembernek van-e vesztenivalója. Volt, aki szerint a fiatal kora miatt nincs, más szerint viszont éppen emiatt van.

Eddig, ne tovább

"Annyira sok mindent engedtem már, hogy most úgy éreztem: eddig, és ne tovább" - mondta az időközben befutó Füzi Krisztián, aki erősen kötődik Csillaghegyhez, nem csak ő, már a dédapja is idevalósi volt.

Füzi Krisztián a falig is elmegy, hogy megmentse a csillaghegyi postát Fotó: Németh Dániel/444

Füzit két dolog vezérelte, amikor 2019-ben a helyi postán kezdett dolgozni: szeret segíteni az embereknek ügyes-bajos dolguk elintézésébe, ezt igénylik is, mert különösen sok itt az idős ember. És tősgyökeres csillaghegyiként szinte mindenkit ismer.

Füzi sérelmei között van az értékesítésekkel kapcsolatos irreális elvárás. Biztos tapasztalták már csekkbefizetés vagy levélfeladás közben, hogy lakás- vagy életbiztosítást, állampapírt, sorsjegyet tukmálnak a vevőkre. Nos, Füzi szerint már az ideiglenes bezárásról szóló döntés előtt hetekkel célozgattak rá, hogy kevés az értékesítés, ezért bezárás fenyegeti a postahivatalt. Közben a legtöbb ügyfél levelet, csomagot feladni, csekket befizetni tér be a postára, a hivatalnokot illető jutalékok pedig elég szerények, inkább jelképesek, sorsjegyek után például a két százalékot sem érik el. Egy életbiztosítás után akár 10-20 ezer forintot is kaphat ugyan, ha viszont az ügyfél nem fizeti, akkor a következő hónapban a jutalékot visszaveszik, levonják a fizetéséből.

Az ideiglenes bezárást március 24-én tárgyalják újra, de Füzinek azt súgták, hogy egy forintot se adnának azért, hogy a csillaghegyi posta újra ki fog nyitni.

Az aláírásgyűjtésben az ellenzéki vezetésű III. kerület is a segít, Kiss László polgármester megígérte, hogy a tiltakozó aláírásokat is ő viszi be az illetékes minisztériumba. Füzitől azt kérdeztem, nem tart-e attól, hogy ellenzéki akciónak bélyegzik a petícióját. Azt mondta, hogy nem akar ebbe politikát vinni, őt csak az érdekli, hogy legyen esély megmenteni a postát. Ha az óbudai vezetés ebben segítségére van, akkor ő ezt kihasználja, a dolog politikai háttere nem érdekli.

A régi posta és a Csillag Center is szóba jöhet

"Kaptunk időpontot a minisztériumból, de leültünk tárgyalni másokkal is" - mondta Burján Ferenc, az ellenzéki vezetésű Óbuda alpolgármestere. Felmerült, hogy a posta a régi helyére, a HÉV-megállónál lévő hivatalba költözzön vissza, ami jelenleg üresen áll, csak az első emeleti részt használják a csillaghegyi kézbesítők. Ezen kívül a mostani postától hét perc sétára lévő Csillag Center is a szóba jöhető helyszínek között van.

Burján szerint abszurd, hogy a csillaghegyiek a 35-40 ezres Békásmegyer már amúgy is túlterhelt két postahivatalában intézzék ügyeiket. Ráadásul október elején egy másik kerületi posta, a Római téri is bezárt, ez a csillaghegyi postától alig 25 perces sétára van. Az alpolgármester szerint az önkormányzat nagy erőfeszítéseket tesz a posta megmentése érdekében, de azt nem tudja megmondani, hogy van-e erre reális esély.

A régi csillaghegyi posta a HÉV-megállónál - szóba jöhet a visszaköltözés Fotó: Németh Dániel/444

Máshol is petícióznak

Kerestük a Magyar Postát is, tőlük válaszra várunk. Arra voltunk kíváncsiak, hogy tudnak-e a csillaghegyi petícióról, van-e esély a posta megmentésére, igaz-e, hogy a postahivatal helyiségeit hosszútávú szerződéssel bérlik, igaz-e, hogy a kevés értékesítés is szerepet játszott a postahivatal bezárásában, mit jelent az ideiglenes bezárás, az önkormányzat anyagi segítségével megúszható lenne-e a bezárás?

Az országban különben több postahivatalért is indult petíció, így - a teljesség igénye nélkül - Miskolcon, Székesfehérváron, Vácon vagy Máriabesnyőn, a XV. és a XXIII. kerületben is.