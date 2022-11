Baranyi Krisztina szerint Kárász Róbert hazudik, „pontosan úgy csúsztat és torzít, mint a szennymédia propagandistái”

Nincs megállás az ATV-Baranyi-Pesti Srácok ügyben, az ATV szerint Kárász Róbert műsorvezető nem állított igazat a vitával kapcsolatban, írja a 24.hu.

„Tekintettel arra, hogy többek közt én voltam a stúdióban, elmondhatom, hogy a polgármester asszony találkozott az élő adás előtt Szalai Szilárddal. Simán mondhatta volna, hogy ebben a beszélgetésben nem vesz részt” - kommentelte nemrég Kárász Róbert a Facebookon a vitával kapcsolatban, amit a mandiner.hu mentett le.

A hozzászólás nem sokkal később eltűnt a Facebookról, a 24.hu megkereste ezzel a kapcsolatban a csatornát. Azt válaszolták, hogy „Kárász Róbert az ATV engedélye nélkül kommentált a Facebookon, és mivel a leírtak nem tükrözték a valóságot, a csatorna arra kérte, hogy törölje a megjegyzését.”

A 24.hu megkereste Baranyit is, hogy mi igaz abból, amit Kárász állít. A polgármester azt mondta, hogy „Kárász Róbert hazudik, az ATV műsorvezetője pontosan úgy csúsztat és torzít, mint a szennymédia propagandistái. Egyszerűen nem igaz, amit mond. Mélységesen felháborít Kárásznak ez a hazugsága.”

Baranyi azt is mondta a lapnak, hogy a műsor előtt nem találkozott a Pesti Srácok munkatársával. „Már benn álltunk a helyünkön Krug, Kárász, illetve én, épp ment az interjú felkonferálása, amikor a Pesti Srácoknál dolgozó fiatalember is megérkezett az utolsó pillanatokban. 20–30 másodperc múlva indult is az interjú, minderre legalább féltucatnyi tanú van. Nem igaz, amit Kárász mond, nem találkoztam az illetővel a műsor előtt” - mondta.

Emlékeztetőül annyit, hogy múlt pénteken Baranyi Krisztina az ATV Start című műsorának vendége volt, ahova elvileg azért hívták be, hogy a kerülettel kapcsolatos, aktuális újságírói kérdésekre válaszoljon. Viszont állítása szerint csak a stúdióban szembesült vele, hogy az egyik kérdező a Pesti Srácok újságírója, Szalai Szilárd. Az ATV két műsorvezetője, Krug Emilia és Kárász Róbert is megpróbálta kimagyarázni a dolgot, és jobb belátásra bírni Baranyit. Ez nem sikerült, a műsor úgy ment le, hogy a polgármester Szalai egyetlen kérdésére sem válaszolt.