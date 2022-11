Kész átverés a Kálomista-istálló új Trianon-filmje

Hogy mit gondolok Trianonról és az egymással versengő Trianon-értelmezésekről és -emlékezetekről, azt a 100. évforduló apropóján megírtam egy másik újságba, ide kattintva elolvasható. Alapvető állításom az volt, hogy a magyar történelem traumatikus eseményeinek sorában hazánk 1920-as feldarabolása az egyetlen, amelynek radikálisan eltérő olvasatai teljesen összeegyeztethetetlenek egymással, nincsenek találkozási pontjaik, nettó patetikum van az egyik oldalon, érdektelenség és cinizmus a másikon.

Van olyan is, aki tényleg nem ért semmit, a legegyszerűbb fogalmak és kifejezések jelentését sem. „Trianon nemzeti dráma – írja a jó nevű politikus. – A magyar nemzet egy részének halála.” Nos, nem egészen: a nemzet, ha van még ennek a szónak tartalma – különböző véleményeket hallani napjainkban –, nem pusztul el attól, hogy máshol húzzák meg egy ország határait. Nem hal meg az új határokon kívül rekedt része sem, hitelesnek vélt személyes tapasztalataim vannak erről.

Szóban forgó szövegemben mindenesetre arra jutottam, hogy eljött Trianon hétköznapiasításának az ideje. Trianon történelmi esemény, rég volt, de megvolt, nem fogja visszacsinálni senki, nem is lenne értelme. Kiindulni abból kell, ami van. Megőrizni azt lehet, ami megmaradt. Kolozsvár, Kassa, Munkács, Újvidék nem magyar városok már, írtam, de úgy is lehetnek a mieink, ahogy vannak. Be kell lakni a Kárpát-medencét, és kész: a maga multikulturális valóságosságában.

Pompás programom meghirdetése nyomán persze nem változott meg egy csapásra a magyar emberek hozzáállása a kérdéshez, minden megy a maga medrében, a táborok teszik a dolgukat, a Trianon-taposás ugyanúgy él és virul, ahogy a Trianon-giccs, nem lehet ez ellen tenni semmit. Így amikor értesültem róla, hogy a Kálomista Gábor-féle Megafilm mozikba szánt dokumentum-játékfilmet készített a 102 évvel ezelőtti eseményekről, nem mondhatni, hogy kitörő örömmel és olthatatlan kíváncsisággal kezdtem volna várakozni a bemutatóra.

Több okból sem. Kurzusok idején joggal számít az ember kurzusfilmre egy kurzusfilmekre – is – szakosodott műhelytől, pláne egy ideális kurzusfilm-alapanyagnak minősülő témában. Ilyen címmel ráadásul: „Béke – a nemzetek felett”. Felmerült a miért most kérdése is, nincs válaszom. És felmerült az is, hogy a dokumentum-játékfilm mint műfaj mennyire alkalmas egy drámai történelmi eseménysor ábrázolására. Én mondjuk eleve nem kedvelem az ilyen öszvéreket, a krumplileves legyen krumplileves, a film vagy dokumentum-, vagy játék-, a kettő keverékét sokszor nehéz komolyan venni.

De összezavartak az előzetes nyilatkozatok és a hozzáférhető információk is. Helmeczy Dorottya producer azt mondta: „Ezelőtt 100 évvel Magyarországnak jól jött volna egy példátlan európai összefogás annak érdekében, hogy ne veszítse el saját területének mintegy kétharmadát. Azonban inkább egy példátlan európai összefogás jött létre annak érdekében, hogy elveszítse, és hogy más nemzetek háborút követő területi igénye érvényesülhessen.” Giccs. Gulyás Gergely miniszterelnökség-miniszter ezt: „Trianon ma is fáj minden magyarnak, ha értelmünkkel és szívünkkel felmérjük azt a tragédiát, ami velünk magyarokkal, nemzeti közösségünkkel, lakóhelyünkkel, családunkkal, felmenőinkkel történt.” Giccs – és akkor Nagy Feró előadóművészt, aki elsírta magát a látottak hatása alatt, még elő sem rántottuk.

Ráadásul a közzétett anyagokban minden színészt felsoroltak, akik eljátszották a trianoni magyar delegáció tagjait – Apponyi Albertet, Telekit, Bethlent, Csákyt meg a többieket –, valamint a sunyi Nyugat meghatározó politikusait, azt viszont csak futólag említették, hogy történészeket is bevontak a projektbe. A dokumentum-játékfilm a valóság felé vezető úton viszi végig a nézőt az 1920-as trianoni békeszerződést megelőző és az azt formáló események rekonstruálásával, az archív felvételek beidézésével és a történész szakértők megszólalásával, írták.

Apponyi Albert (Kelemen József) újságot olvas.

Ezzel lettem végképp átverve – vagyis bent a moziban alaposan meglepve: ott ugyanis apránként, fokozatosan abszolút másmilyen kép bontakozott ki előttem, mint amire számíthattam.

Először is történészek bukkantak fel a vásznon egyre-másra, sokan, közel tucatnyian, és elkezdtek értelmes gondolatmeneteket kibontogatni. Köztük olyanok, akiknek minden további nélkül hajlandó vagyok hinni Trianon-ügyben – mint Ablonczy Balázs vagy Hatos Pál –, de többet mondok: maga Raffay Ernő se hordott össze se hetet, se havat, a szabadkőművesek vagy a zsidók ármánykodása kimaradt. Bónuszként két francia történész is megkapta a lehetőséget, és érdekeseket is mondtak, a nevüket sajnos nem jegyeztem meg, a film adaplapján nem találom őket.

Ez azért is érdekes, mert bár nem számoltam a perceket, az volt a benyomásom, hogy a filmidő egyértelműen nagyobbik fele a történészeké lett. Jutott még hely archív felvételeknek is, és csak a maradék egyharmadnyi időben játszatták el Tősér Ádámék – ő rendezte a sokkal gyatrább Blokádot is, amit néhány hete mutattak be, írtam is róla – inkább vagy kevésbé ismert színművészekkel a nagyszabású történelmi pillanatokat. Nem annyira rosszul, de nem is átütő láttató erővel, és végső soron már-már feleslegesen. A műfajok belharcában a dokumentumfilm könnyű és biztos kézzel lenyomta a játékfilmet. Az volt fontos és érdekes, amit Ablonczyék és francia kollégáik mondtak. A maguk tárgyilagosságával, pontosságával, mélyebbre ásós attitűdjével.

Nem gondolnám persze, hogy velejükig ismeretlen részletekre derült volna fény, néhány fontos szempont és perspektíva azonban körvonalazódott. Laikusabb érdeklődőkként is tudhattuk, hogy amikor a magyar küldöttség elutazhatott a békekonferenciára, akkor már jórészt le volt játszva a meccs, nem sok esély volt arra, hogy érdemi változtatásokat lehessen elérni. De azt talán kevésbé tudatosíthattuk eddig, hogy Magyarország és a magyar szempontok mennyire nem érdekeltek senkit.

Hogy melyik történész mondja, nem emlékszem, de erős: Trianonban nem az új magyar határok, hanem az új román, csehszlovák és jugoszláv határok meghúzása volt a prioritás. Nem ugyanaz. És az is más hangúlyokat kapott számomra, hogy a győztes hatalmak zömét – az Egyesült Államokat vagy Nagy-Britanniát első helyen – alig érdekelte Közép-Európa, itt leginkább és a leghatározottabban a franciák akarták megvetni a lábukat, érvényesíteni az érdekeiket, így sikerült.

A mai globális geopolitikai viszonyokhoz képest nagyon érdekesnek tűnt továbbá, hogy száz évvel ezelőtt milyen érzékeny volt még a nemzetiségi politikákra és a kisebbségek jogainak érvényesülésére a Nyugat. Ennek akkor Magyarország kárvallottja lett, függetlenül attól, hogy valóban brutális elnyomó volt-e a kortárs államokkal való összevetésben ezen a téren, vagy sem.

A film legfőbb állítása, hogy Apponyiékat sarokba szorították, reménytelen korrekciós próbálkozásaik kudarcba fulladtak, nem volt más lehetőségük, mint aláírni a békét, melynek következtében tehát Magyarország elveszítette területe és lakossága mintegy kétharmadát, köztük több millió magyar nemzetiségű polgárát. Az alá nem írás következményei súlyosabbak lettek volna – menti fel a küldöttséget a film –, így legalább az elszigetelődést sikerült elkerülni, és hozzá lehetett kezdeni az építkezéshez a romokon. Hogy mindez később rövid időn belül hova vezetett, más kérdés.

Két dolgot említhetek kapásból, aminek semmi teteje nem volt. Az egyik: nem értettem, milyen alapon kerültek be a trianoni határokon kívülre szorult egyes városok és régiók képei a film végére, és mások miért nem. A másik, hogy abszolút felesleges volt egyfajta epilógus gyanánt elmondani, hogy mi történt 2004. december 5-én, majd ezzel összefüggésben a 2010-es kormány- és kurzusváltás után.

Végül: hiába ismételgetik a készítők, hogy nagyvászonra álmodták ezt a történetet, nem sok keresnivalója van ott, simán a Duna Tv-re való. Aligha is fognak özönleni rá a nézők, egyik felük azért, mert nem érdekli, a másik felének meg bizonyára kevés ez így. Túl sok történész, szinte semmi könnyes-zokogós fájdalom, valami félrement.