A G20 váratlanul határozott nyilatkozata alapján talán már Kína is kihátrált az oroszok mögül

A szervezetnek Oroszország is tagja, így inkább arra lehetett számítani, hogy semmitmondó nyilatkozatot adnak csak ki. Ehhez képest a szövegben még arra az ENSZ-nyilatkozatra is hivatkoznak, mely "a leghatározottabban elítéli Oroszország Ukrajna elleni agresszióját és az orosz csapatok teljes és feltétel nélküli kivonását" követeli.

A G20-ak csúcstalálkozója ilyen szimbolikus gesztusokkal kezdődött, mint a közös faültetés egy mangrove-tanyán, de a kedd esti lengyelországi incidens, egy rakéta becsapódása után váratlanul határozott állásfoglalást adtak ki az orosz-ukrán háborúról. Fotó: ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ANP via AFP

Igaz, a G20 közös nyilatkozatában azt is megjegyzik, hogy az csupán a szervezet tagjainak többségi, nem pedig egyhangú álláspontja. John Kirton politológus, a G20 Kutatócsoport alapítója szerint a nyilatkozat összességében így is "sokkal határozottabb és konkrétabb, mint amire a legoptimistább pillanataimban számítottam".

A nyilatkozat szerinte így "nem hagy kétséget afelől, hogy a G20 egésze, Oroszországgal és Szergej Lavrov külügyminiszterrel együtt felismeri a tényt, hogy a háborút Oroszország kezdte, agressziót követett el, egyben azonosította azt is, hogy hogyan érhet véget a háború".

Kirton szerint mindez egyben azt is jelenti, hogy "Oroszország nem csupán elvesztette a vétójogát abban, amit a G20 mond és tesz, hanem azt is, hogy Kína kihátrált Oroszország mögül. Nemhogy korlátlan barátság nincs már köztük, hanem egyáltalán nincs köztük barátság". (Via BBC)