Terjed az árstop, de az őstermelők még szabadon dönthetnek a tojás áráról

Még a rutinos piacozóknak és árusoknak is feladta a leckét a kormány azzal, hogy ugyan szeptember 30-i áron rögzítették a tyúktojás és a burgonya árát, de az árstop a piacokra nem vonatkozik. Mi a Fény utcai piacon jártunk, ahol vehettünk volna L-es tojást 99 forintért és 120 forintért is. Az egyik ár rögzített volt, a másik viszont nem.

"Bizonytalan voltam, hogy rám is vonatkozik-e a hatósági ár, mert piacon árulok, de nem őstermelő vagyok, hanem saját cégem van, és a piac területén bérelek üzlethelyiséget" - mondta az egyik árus. Végül csak kiragasztotta a vonatkozó kormányhatározatot, és 100 forinton befagyasztotta a tojás árát. Ezzel mondjuk a vevők egyelőre nem jártak túl jól, hiszen szeptember 30-án és november 10-én is 100 forint volt a tojás nála, így a hatósági ár miatt semmivel sem lett olcsóbb.

Ha emeltem volna eddig az árat, akkor rajtam maradt volna a tojás, mert drágábban nem veszik meg tőlem

- magyarázta. Ez azért érdekes, mert elvileg épp az elképesztő októberi infláció miatt bővítette ki az árkorlátozott termékek körét a kormány. A KSH adatai szerint egy év alatt 87,9 százalékkal drágult a tojás. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai alapján október közepén a nagyobb, L-es tojás 120 forint, egy héttel korábban pedig 106 forint volt.

Olcsóbb ennél a piaci üzletben ugyan nem lett a tojás, de most már drágább sem lesz. Ez egyelőre nem okoz veszteséget a kereskedőnek, de ha a tojás nagybani ára emelkedne, akkor bajba kerülne. A Budapesti Nagybani piacon az L-es tojás ára

augusztusban 52 forint,

november közepén 80 forint

volt. Tehát 100 forintért egyelőre még megéri árulni. Ráadásul hétfőtől szerdáig 90 forint lesz a tojás a Fény utcában, a 10 forint különbözetet a piac igazgatóság fizeti majd ki a vevő helyett a kereskedőknek. Ez már jóval olcsóbb, mint a nagyobb áruházakban.

Jó eséllyel a piacon figyelik egymás árait a kereskedők, ugyanis az üzlettől pár méterre szintén 100 forintért adja a tojás darabját egy őstermelő. Nem túl beszédes. "Miért akarná bárki megmondani, hogy én mennyiért áruljam a tojásomat" - teszi fel a költői kérdést. A másik őstermelő nincs is tisztában az új szabályokkal, tőlem tudja meg, hogy a boltokban szeptember 30-i áron rögzítették a tojás árát. Ő a legdrágább a piacon, 120 forintért adja darabját. Ennyiért is el tudja adni. Emlékei szerint legalább egy hónapja nem emelt árat, és egyelőre nem is tervezi, de örül neki, hogy még egyedül ő dönti el szabadon az árat. "És persze a vevő, ha annyiért megveszi".

Ugyanakkor az őstermelők költségei is növekednek. A tyúkra fűteni és világítani kell, ketreces tartást biztosítani az uniós előírások szerint. A GKI szerint a piacokon, ahol nem érvényes az árstop, minden korábbinál drágábban árulhatják majd a tojást és a krumplit az őstermelők, mert a boltokban hiány alakulhat ki az árplafon miatt. „Mivel a csarnokokban nincs árrögzítés, ezért nyilvánvaló, hogy a termelők inkább oda szállítanak, hiszen ott jóval magasabb árat el lehet érni” – vázolta a jövőt Molnár László, a GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgatója az RTL Híradójának.

Tehát nem lehet kizárni, hogy a jövőben kicsit megugrik majd az őstermelők száma. Nem olyan egyszerű azonban őstermelővé válni. A törvény definíciója szerint őstermelő az

a 16. életévét betöltött,

a mezőgazdasági őstermelői nyilvántartásban szereplő,

természetes személy,

aki saját gazdaságában őstermelői tevékenységet folytat

- írja az Agrárszektor.

Ugyanakkor a boon.hu-nak nyilatkozó egyik termelő szerint most megvan annak a veszélye, hogy az áruházláncok nem veszik majd meg tőlük a tojást az eddigi áron, mert akkor nem tudják haszonnal eladni. Ha pedig a termelő nem tud értékesíteni, nem tudja a takarmányt fizetni, akkor kénytelen lesz a tyúkokat levágni. Ennek pedig az lehet a következménye, hogy hiány lesz tojásból.

Az biztos, hogy a hatósági ár miatt eddig főleg a tejből és a cukorból hiány lett. Az őstermelők által értékesített tojás mennyisége pedig eddig olyan elenyésző volt országos szinten, hogy nincs is róla semmilyen statisztika.