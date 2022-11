Éveket kell várni azokra a fejlesztésekre, amik után a kormány visszaengedné a napelemeket a hálózatba

Amikor a magyar kormány október végén egy rendeletben megtiltotta, hogy a jövőben a háztetőkre telepített háztartási kiserőművekben termelt áramot be lehessen táplálni az elektromos hálózatba, arra hivatkozva tette mindezt, hogy komoly hálózati fejlesztésekre van szükség. Ha ezek a fejlesztések megtörténnek - amire, oly sok minden más terület mellett a kormány várja az uniós forrásokat Brüsszelből -, akkor feloldják majd a tilalmat, legalábbis ez az ígéret.

De mikorra várható, hogy ezek a fejlesztések megvalósulnak? Mekkora és milyen fejlesztésekre van egyáltalán szükség? És a mostani tudásunk szerint mikor lehet majd újra olyan napelemeket telepíteni, amelyek nem csak a háztartás energiaigényét láthatják majd el? Ezekre keressük a választ. Előre szólok, hogy mindenre nem lesz, de kicsivel talán közelebb kerülhetünk a megoldáshoz.

Mennyit kellene beletenni?

Ahogy a rendelet megjelenése után írtuk, a kisfeszültségű elektromos hálózatot alapvetően nem arra találták ki, hogy abba a háztartások betápláljanak áramot, ezért a hálózat fejlesztése, bővítése nélkül gondot okoz, ha sok kiserőmű csatlakozik egy adott körzetben. Ezt a problémát a napelemeket fölszerelő cégek és energetikai szakemberek is ismerik, az Energiaklub 2017-ben hosszú tanulmányt is közölt arról, milyen fejlesztésekre lenne szükség ahhoz, hogy a rendszerben gond nélkül lehessen növelni a kiserőművek számát. De míg a napelemek száma elképesztő gyorsasággal növekedett, részben a kormány támogató politikája miatt, a szükséges fejlesztések elmaradoztak (részben azért is, mert a rezsicsökkentéssel a kormány a szolgáltatók rendszerhasználati díját is korlátozta, pedig ebből lehetne finanszírozni az ilyen fejlesztéseket).

photo_camera Fotó: Halász Júlia

Most pedig a kormány megálljt parancsolt a napelemek terjedésének, legalábbis aki nem adta le október utolsó napjáig az igényét, hogy olyan kiserőművet szerelhessen a tetőre, ami visszatáplálhat a hálózatba, az egy ideig nem építhet ilyet. Igaz, a kormány bejelentése és a rendelet hatályba lépése között eltelt bő két hétben nagyjából annyian adták be az igénylésüket, mint máskor egy év alatt. Ez érthető is, mert ahogy Szolnoki Ádám, a MANAP Iparági Egyesület elnöke az elmondta nekünk a rendelet megjelenése után, betáplálás nélkül lényegében sosem térül meg a napelem felszerelése, mint befektetés.



A kérdés, hogy hol és milyen fejlesztésekre lenne szükség. Nem árulok zsákba macskát, ezt nem tudom. Senki sem tudja, a napelemes cégek sem, az energiapiaccal foglalkozó elemzők sem. Egyedül a magyar áramátvételi hálózatot üzemeltető Mavir és az energiapiacot szabályozó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) tudhatja ezt. De nem nagyon mondják meg.

Amíg pontosabb adatokat nem közölnek az illetékes szervek, leginkább arra hagyatkozhatunk, hogy szakmai szervezetek mekkora fejlesztési igényeket saccoltak a magyar villamosenergia-rendszerben, és hogy a kormány a saját stratégiájában mivel számol. Meg persze, amint arra hamarosan visszatérünk, hogy mennyi pénzt is kért pontosan a kormány az EU-tól erre a célra.

A kormány energiastratégiájának legfrissebb, 2020-as változata nem foglalkozik sokat a hálózatfejlesztés problémájával, csak ennyit jegyez meg a témában: “Az új fogyasztói igények, az e-mobilitás és a hőszivattyúk várható terjedése, valamint a háztartási méretű kiserőművi termelés felfutása nyomán 2030-ig jelentkező összes, hagyományos bővítési és beruházási igény a hazai elosztói hálózatokon várhatóan meghaladja az 500 milliárd forintot.” Hogy ez az 500 milliárdos összeg milyen számítás vagy hatástanulmány alapján jött ki, azt nem közli a stratégia.

Az európai villamosenergia-szolgáltatók szervezete, az Eurelectric szerint ennél valamivel többet kellene Magyarországon hálózatfejlesztésre szánni a következő 8 évben. A szervezet megbízásából a Deloitte készített tanulmányt 2020-ban tíz uniós ország, köztük Magyarország hálózatfejlesztési igényeiről. Eszerint 2020 és 2030 között összesen 3,5 milliárd eurót kellene erre szánni, amiből 1,6 milliárd eurót tenne ki a hálózat modernizációja. A teljes költség 2020 végi árfolyammal számolva 1267 milliárd forintba kerülne a szervezet szerint, vagyis több mint kétszer annyit kellene rászánni, mint a kormány gondolja. Ha csak a hálózat modernizációjáról beszélünk - bár a tanulmány nem teljesen fejti ki, mit ért ezalatt - az durván 580 milliárd forintra jött ki 2020-as árfolyammal számolva.

Már elindultak a fejlesztések

Mindennek fényében is érdekes, hogy a kormány mennyi pénzt kér az EU-tól ilyen célokra. Vagy legalábbis mennyit kért, amikor megírta a helyreállítási alap forrásairól szóló pályázatot.

A magyar állam két pályázatot is kiírt a koronavírus idején összeállított óriási uniós támogatási program, a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz részeként, abból a célból, hogy több napelem befogadása érdekében fejlesszék a hálózatot. Ez a cél az elnevezésekből is egyértelmű: “Rugalmas és biztonságos villamosenergia-hálózat biztosítása az időjárásfüggő megújuló energiaforrások integrálása érdekében”.

Ilyen néven két pályázatot is kiírtak, egyet az átvételi hálózatot üzemeltető állami monopol vállalatnak, a Mavirnak 18 milliárd forint értékben, egyet pedig az elosztó hálózatot üzemeltető hat energiaszolgáltatónak, amelyek 86 milliárd forinton osztozhatnak.

photo_camera Az MVM Energetika Zrt. budapesti székháza a Szentendrei út 207-209. alatt. Fotó: Branstetter Sándor/MTI/MTVA

A legnagyobb összeget, 23,6 milliárd forintot az MVM DÉMÁSZ kap, a többi öt szolgáltató 10 és 13 milliárd forint közötti összeghez jut. Ha a Mavirnak szánt 18 milliárdot nem számoljuk, hiszen az nem az elosztó, hanem az átviteli hálózat fejlesztésére menne, ez a 86 milliárdos összeg a kormány által szükségesnek ítélt 500 milliárdos fejlesztés 17 százaléka.

Ebből a forrásból kell a cégeknek fejleszteni a nagy-, közepes-, és kisfeszültségű hálózatot, ami új vezetékek létesítését, vezetékek cseréjét, a hálózat bővítését, transzformátorok cseréjét és újak létesítését jelenti, egyebek mellett. A fejlesztések nem mind a HMKE kapacitás növelését segítik, vannak olyanok, amelyekre inkább az ipari napelemparkok miatt van szükség, de vannak kifejezetten a kiserőművek elterjedése miatt szükséges fejlesztések, főként a kisfeszültségű hálózatoknál.

Bár a magyar kormány még nem kapta meg ezeket a forrásokat, hiszen részben a helyreállítási alap forrásairól megy a vita/egyeztetés az Európai Bizottsággal, a magyar kormány a költségvetésből előfinanszírozza ezeket a forrásokat, vagyis a hálózatfejlesztés elvileg hamarosan elindulhat, ha van megállapodás, ha nincs. A kérdés, hogy mikorra lesz kész elég fejlesztés ahhoz, hogy a kormány feloldja a napelemes tilalmat.

A pályázatban több mérföldkő is szerepel, amelyet az energiacégeknek teljesíteni kell. Ezek szerint

2023 nyarára 119 MW

2024 nyarára 519 MW

2025 nyarára 861 MW

2026 nyarára pedig összesen 1 681 MW megújuló energiaforrást hasznosító villamosenergia-termelő kapacitástöbblet hálózatba fogadhatóságát kellene biztosítani.

Hogy ez elég lesz-e, az megint csak kérdés. A Mavir adatai szerint 2022 áprilisig összesen kicsit több, mint 3000 MW teljesítőképességű napelemes termelés épült be a magyar energiarendszerbe, ennek durván a harmadát, 1125 MW-t adják ki a háztartási kiserőművek. Ez konkrétan 134 449 darab kiserőművet jelent. Arról eltérő információk vannak, hogy a tiltás bejelentése és annak tényleges dátuma között hány igénybejelentés érkezett a szolgáltatókhoz új betáplálós projektekre, de egyes piaci szereplők értesülései szerint akár 100 ezer igénybejelentés is beérkezhetett a határidőig. Csak az E.ON-hoz érkezett több mint 70 ezer új igénybejelentés, az OPUS Titászhoz pedig 13 ezer. Ez azt jelenti, hogy két hét alatt több igény érkezett be, mint eddig egy év alatt bármikor.

A MEKH nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettese, Ságvári Pál viszont idén ősszel azt nyilatkozta, hogy 2024-re már 6500 MW napelemes teljesítőképesség is beépítésre kerülhet, vagyis már akkor teljesülhet a 2030-as cél. Ez persze nyilván változik majd a kormány tiltó politikája miatt, de mutatja, hogy nagyjából mekkora befogadóképességre lenne szükség a hálózatban. 2030-ra pedig már 13 000 MW fölötti napelemes kapacitás is elérhető lehet, vagy lehetne, ha bírná a rendszer.

Csúszhat minden

A tervezett fejlesztések tehát 2026 tavaszára valósulnának meg teljesen, hamarosan pedig el is kezdődhetnek, mert a kormány addig is, amíg nem sikerül megállapodni az Európai Bizottsággal a Helyreállítási Alap forrásairól, előfinanszírozza a két pályázat összegét.

Nagy kérdés viszont, hogy a cégek tudnak-e olyan ütemben haladni a fejlesztésekkel, mint amit az EU-nak megígértek, ugyanis több tényező is hátráltathatja ezt.

Az egyik, és talán legfontosabb ilyen tényező az, hogy ahogy ezer minden másból, a hálózatfejlesztéshez szükséges eszközökből is hiány van. Elsősorban trafókból. A probléma globális, az Egyesült Államokban például 2018-ban három hónap alatt lehetett beszerezni új trafókat, a transzformátorok gyártói idén viszont már 18 hónapos-két éves határidővel ígérik csak a megrendelések teljesítését. A járvány alatt megakadtak az ellátási láncok, ahogy az autók, számítógépek és egyéb elektronikus eszközök gyártásánál is, ráadásul a zöld energia terjedése miatt világszerte megnőtt az igény a hálózat bővítéséhez szükséges eszközökre. A transzformátorok árára leginkább talán a réz és más, a gyártásnál felhasznált fémek ára van hatással, a világ legnagyobb rézbányász cégeinek vezetői pedig nemrég arra figyelmeztettek, hogy a zöldítő fejlesztések jelentette megnövekedett kereslet miatt a közeljövőben nagyon komoly hiányra kell számítani.

photo_camera transzformátor állomás Németországban. Fotó: PATRICK PLEUL/dpa Picture-Alliance via AFP

Ez kiegészül a szakképzett munkaerő hiányával, amire már a 2020-as energiastratégia is felhívta a figyelmet. Mindez oda vezet, hogy nagyon sokat kell várni a trafókra és egyéb eszközökre, ha elérhetők egyáltalán. A hiány pedig mindig áremelkedést is vonz maga után. Piaci információk alapján Magyarországon is hasonló a helyzet. Mindezek miatt kérdéses, hogy úgy tudnak-e haladni a fejlesztések, ahogy azt a kormány a HHE pályázatok kiírásakor tervezte, és ahogy az elosztó cégek vállalták.

Akkor éveket kell várni a napelemes fejlesztésekre?

Ezt nem tudjuk, mert a kormány nem árulta el, milyen feltételek mellett, milyen indikátorok teljesülése után látná úgy, hogy vissza lehet engedni a kiserőműveket a hálózatba. A rendelet a technológiai és ipari miniszterre bízta, hogy a MEKH javaslata alapján rendeletben döntsön arról, mikor lehet feloldani a tilalmat. Ilyen miniszter pedig most nincs, miután Palkovics László lemondott, részben talán pont azért, mert az energia területét külön minisztériumba szervezte a kormány. Az új miniszternek, Lantos Csabának pedig várhatóan nem ez lesz az első dolga, miután elfoglalja pozícióját a vadonatúj tárca élén.

Szolnoki Ádám szerint lehet úgy értelmezni a kormány jelzéseit, hogy addig nem vonják vissza a tilalmat, amíg a fent említett fejlesztések el nem készülnek, vagy bizonyos mérföldköveket nem érnek el a fejlesztéssel. Viszont a megújuló energia, és különösen a napelemeket szerelő cégek, főként kkv-k szempontjából ez lenne a legrosszabb forgatókönyv. A szakmai szervezetek ezért továbbra is azért próbálnak lobbizni, hogy az energiahatóság mérje föl, hogy bírja még a hálózat az új, visszatáplálós napelemek telepítését, és ott továbbra is engedje a fejlesztéseket.