Gyűlöletből elkövetett gyilkossággal vádolhatják a Colorado Springs-i ámokfutót

öt rendbeli gyilkossággal és gyűlöletbűncselekményekkel vádolhatják meg a 22 éves Anderson Lee Aldrich-ot, a férfit, aki szombat éjszaka öt embert lelőtt és legalább 25 embert megsebesített egy melegbárban, az amerikai Colorado Springsben - írja a Guardian hétfőn megjelent rendőrségi dokumentumok alapján.

Phil Weiser coloradói főügyész szerint nehéz elképzelni, hogy nem a gyűlölet vezette a Club Q-ba egy AR-15 félautomata fegyverrel, egy pisztollyal és extra tárakkal érkező Aldrich-ot. John Suthers, Colorado Springs polgármestere is azt nyilatkozta, hogy valószínűleg a homofób gyűlölet motiválta a gyilkost. A helyi rendőröknek at FBI ügynökei is segítenek a nyomozásban.

photo_camera Gyászoló helyiek virrasztottak a Club Q bejárata előtt vasárnap. Fotó: SCOTT OLSON/Getty Images via AFP

A támadót a club egy vagy két vendégének sikerült ártalmatlanítania, kicsavarva a kezéből a fegyvert és a földre szorítva, amíg pár perc múlva a helyszínre érkeztek a rendőrök. A szórakozóhely tulajdonosa szerint ezzel több tucat ember életét menthették meg a hősies vendégek.