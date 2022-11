A nyilvános titkosszolgálati jelentés szerint az Action for Democracy 3 milliárd forintot küldött Magyarországra

Az Országgyűlés honlapján elérhető a Nemzeti Információs Központ (NIK) rövid tájékoztatója, amiben több új információ van az ellenzék tengerentúli támogatásáról – írta meg a 24.

A Parlament nemzetbiztonsági bizottságának múlt heti ülésén mutatták be azt a titkosszolgálati jelentést, aminek egyes részeit – a bizottságot vezető jobbikos Sas Zoltán kérésére – feloldották a titkosítás alól. Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető és Márki-Zay Péter volt miniszterelnök-jelölt is ezt kérte.

A beszámoló szerint a NAV és a rendőrség mellett a polgári titkosszolgálatok folytatnak vizsgálatokat az USA-ból érkező támogatások ügyében.

Az országgyűlési választás után derült ki, hogy az Action for Democracy 1,8 milliárd forinttal támogatta Márki-Zay Mindenki Magyarországa Mozgalmát. A februárban alakult, bevallása szerint demokratikus értékeket ápoló civileket és kezdeményezéseket támogató NGO ügyvezetője Korányi Dávid, aki Karácsony Gergely főpolgármester tanácsadója volt a Városházán.

photo_camera Illusztráció: Kőhalmi Péter/AFP

A jelentés szerint a pénzből az MMM kb. 1,4 milliárdot fizetett ki a közösségi médiás ügynökségként működő és tanácsadói feladatokat is ellátó Datadat-csoportnak. Az Action for Democracy ezen felül utalt az Oraculum 2020 Kft.-nek is 1 milliárd forintot, ami a jelentés szerint 324 milliót továbbutalt a DatAtadat Professionalnek, ami további 148 millió forintot is kapott az Action for Democracytől.

Az Oraculum 2020 Kft. az Ezalenyeg.hu kiadója, a tulajdonosa Páva Zoltán, aki már dolgozott az MSZP-seknek, őt is megfigyelték a Pegasus kémszoftverrel. Az Ezalenyeg.hu a választás előtt 227 millió forintot költött hirdetésekre a Facebookon.

A jelentésben az is áll, hogy egyértelmű a kapcsolat az Action for Democracy és az „Egyesült Államok kormányzata és nemzetbiztonsági közössége különböző szereplői közt”. (24)