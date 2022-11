Ennél azért sokkal többről beszélnek a városban

Egy sor ismerősömtől hallom, mennyire bátor a szövege Majka legújabb számának. Négy nappal ezelőtt töltötték fel a klipet, közel hárommillió megtekintésnél jár.

Napok óta nyomaszt ez a dal, pedig jó. Nekem mégis inkább azt a világot hozza vissza, amikor Hofi Géza szinte mindenből viccet csinálhatott, mindent kritizálhatott, az alkalmatlan elvtársakat, a béna tervgazdálkodást, Csernobil elhallgatását, a manipulált hírszerkesztést, a többi szocialista országot, mindent. Egy dolgot nem kérdőjelezhetett meg: Kádár János hatalmát.

Majka dalában az emberek mindegy, hogy jobbra vagy balra szavaznak, így is, úgy is nélkülöznek, vidéken egyenesen nyomorognak, egy kiváltságos réteg dőzsöl, de ezt „nem tűri tovább az Úr”. Az aktuálpolitikai utalások csak tovább erősítik a felületes érzetet: mennyire bátor dalról is van szó. Kap itt mindenki, egy valakit kivéve.

„Mocskos végrehajtók, hitelbe bukott lakás” - Völner- és Schadl-ügy.

„Nem lovagolunk medvén, hanem kilőjük a faszba / És a vadászkiállításon majd beöntjük viaszba” - Semjén Zsolt és Kovács Zoltán vadászati világkiállítása.

„8 millió hetente csak a Farfetch rengetegben” - Matolcsy Ádám feleségének a táskája.

„A másik parizerrel pózolgat, meg kamuzik a népnek / Szembe köpi a sajátjait, ha úgy hozza az érdek” - Jakab Péter volt Jobbik-elnök.

„Vajon melyik az az oldal, amelyik neked jót akarna / Melyik segít igazán, melyik nem lép a nyakadra / A kiöregedett komcsi, akinek nem jutott a húsból / Vagy a kamu keresztény, akivel az ereszen lecsúszol?”

Kiöregedett komcsiból elég sok van a magyar politikában, mindegy is, hogy Gyurcsány vagy sem. Az ellenfele az érdekes. Eljutunk végre Orbán Viktorhoz, a dalban kritizált rendszer, Semjén, Kovács, Völner, Matolcsy megteremtőjéhez? Ó nem, Szájer Józsefig jutunk el, aki 2020 decemberében végleg kiszállt a magyar politikából.

Dalszerzőként ebben a kontextusban pedig biz' Isten eszembe jutna Orbán Viktor, még a rendőr se vinne el érte, ott van például Krúbi, aki minden következmény nélkül énekli, hogy „az Orbán teli erőből a Feri faszát veri”. Mondjuk ő nem áll szerződésben azzal a TV2-vel, aminek arcai a választás előtt Orbán Viktor mellett kampányoltak.

Azért azt adjuk meg Majkának, hogy van a dalban egy szép odaszúrás a csatornája úgynevezett hírműsorának, reméljük, direkt volt, nem véletlen, különben meg ez a sorok közöttiség is méltó lenne erre a posztkádáriságra:

„Akik a meghamisított tények hátán / Élezik a karmokat.”