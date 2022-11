Sokkal több a rendőr a kínai utcákon

A hétvégén Kína több városában is rég nem látott léptékű és típusú tüntetések törtek ki a szigorú covid-lezárások miatt, ezekről hétfőn hosszabban is írtunk. A BBC most arról ír, hogy egyelőre azt látni, hogy a tüntetések elcsitultak, ami összefügghet a rendkívül nagy számban kivezényelt rendőrökkel is.

photo_camera Fotó: CASEY HALL/REUTERS

Sanghajban az eddigi helyszínéül szolgáló út mentén a rendőrség barikádokat állított fel, és több embert le is tartóztattak. A rendőrök megállítják az embereket, akik fényképezik a történéseket, és töröltetik a fotóikat.

A BBC beszámolt arról is, hogy vasárnap letartóztatták a lap tudósítóját, Ed Lawrence-t, aki a rendőrök megvertek és megrugdostak az őrizetbe vétele során, majd órákkal később engedték csak szabadon.

A lap beszámol arról is, hogy a kínai közösségi oldalak cenzoralgoritmusai több millió posztot szűrtek ki a keresési találatok közül, a pártmédia pedig inkább a világbajnokság történéseiről és Kína űrfejlesztéseiről tájékoztatott.

A kínai kormány egyelőre semmiféle módon nem reagált a tüntetésekre. Arról, hogy miért törhettek ki ezek az az évtizedek óta nem látott tiltakozások, és milyen választási lehetőségei vannak Hszi Csin-pingnek a feszültségek enyhítésére, még egyszer ezt a friss cikkünket ajánljuk.