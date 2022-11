„Az Orbán-kormány annyit lopott, hogy el fogja veszíteni Magyarország uniós forrásainak jelentős részét”

Az Európai Bizottság szerda délelőtt úgy döntött, hogy annyira hanyag gazdája a magyar kormány az EU-s támogatásoknak, hogy legalább 3000 milliárd forintot nem szabadna odaadni neki a szokásos támogatási keretéből. Hogy ez mit jelent, arról részletesen írt Magyari Péter, a kormány pedig egy rendkívüli sajtótájékoztatón reagált. Alant az ellenzéki gyorsértékelések.

DK

„Megszületett a döntés! Az Európai Bizottság több mint 3000 milliárd forint támogatás felfüggesztését javasolja a rendszerszintű korrupció miatt. A képlet világos: csak akkor indulhatnak újra az uniós pénzek, ha véget ér a lopás” - reagált a Demokratikus Koalíció. Rónai Sándor EP-képviselő szerint „az Orbán-kormány annyit lopott az elmúlt 12 évben, hogy valószínűleg el fogja veszíteni Magyarország uniós forrásainak jelentős részét”.

Momentum

„Nyomatékosan kértem Ursula Von der Leyent, hogy ha a kormánynak nem is, a magyar önkormányzatoknak, civileknek és helyi cégeknek adják oda ezt a pénzt” - reagált Donáth Anna EP-képviselő.

„Ők ugyanis nem tehetnek arról, hogy a kormány 12 éve semmibe veszi az EU közös szabályait. Az önkormányzatoknak, a civileknek és a helyi cégeknek jár ez a támogatás, és a mostani súlyos válságban a túléléshez is szükségük van rá. Ezért arra kértem a Bizottság elnökét, hogy sürgősen vizsgáljon meg minden lehetőséget arra, hogy ne a magyar kormánynak, hanem az önkormányzatoknak, a civil társadalomnak és a vállalkozásoknak juttassa el ezt a 3000 milliárd forintot, közvetlen pályázatot írva ki ezekre.”

MSZP

Az önkormányzatok és civil szervezetek közvetlen brüsszeli pályáztatását Tóth Bertalan is felveti. Az MSZP frakcióvezetője szerint ha „az Európai Tanács Mikuláskor elfogadja a Bizottság javaslatát, akkor 2024-ig ezzel az Orbán-kormány haladékot is kapott arra, hogy megfeleljen az európai normáknak, és a magyar költségvetés is kap elegendő plusz forrást ahhoz, hogy elkerüljük a még nagyobb válságot! Orbánéknak élnie, és nem visszaélnie kellene ezzel a lehetőséggel, Magyarország érdekében!”



Jobbik

„Magyarország és a gazdasági válság legrosszabb napjait élő magyar emberek Orbán Viktor és kormánya miatt nem jutnak hozzá a nekik járó uniós pénzekhez. Így nem lesz pénz tanári fizetésemelésekre és az Európa-rekorder élelmiszerár-emelkedés leküzdésére. Orbánékkal együtt így maradnak nekünk a bezárások és a hatalmas áremelkedések” - írta a Jobbik, állításait ekképpen összegezve:

Párbeszéd

„Magyarország ezzel a bejelentéssel sajnos azt kapja, amit Orbán Viktor főzött neki: az orbáni autokrácia, korrupció és a jogállami normák lábbal tiprása magyarok milliói számára jár közvetlen és súlyos anyagi veszteséggel és hazánk jövőjét lehetetleníti el” - írja közös nyilatkozatában Tordai Bence és Szabó Rebeka. Hozzáteszik, hogy„ az Európai Bizottsággal való megállapodás érdekében elfogadott jogszabályok főként látszatintézkedések, amelyek nem orvosolják a rendszerszintű kormányzati korrupciót és a jogállamisági normák sérülését Magyarországon.”