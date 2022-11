Kormányinfó: mit miért mond a kormány az EU-s pénzek befagyasztásáról?

A felfüggesztési javaslat nem újdonság, gyakorlatilag ugyanaz, mint ami szeptember közepén volt. Navracsics szerint ez abból is adódhatott, hogy a vállalásainkkal elindult menetrend olyan határidőket is tartalmaz, amik még előttünk vannak. Navracsics abban bízik, hogy 2023-ban meg tudjuk győzni a Bizottságot és a Tanácsot is arról, hogy a felfüggesztést nem kell fenntartani.