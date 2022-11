„Most már nem lehet megállni” – Diákok tüntetnek ma este a 8 tanár kirúgása ellen

Mutassuk meg, hogy így csak egyre dühösebbek leszünk és nem hallgatunk el, mert AZ OKTATÁS NEMZETI ÜGY! Hozzatok gyertyákat, transzparenseket!

- olvasható az Egységes Diákfront közleményében, amely tüntetést szervez a Belügyminisztérium elé ma este 18:30-tól. Azt írják, „elfogadhatatlannak tartják, hogy a hatalom semmibe nézi őket és a pedagógusokat is. Úgy vélik, hogy most már nem lehet megállni, addig kell menni, amíg változást nem érnek el az oktatás helyzetében.”

A Belügyminisztérium szerdán sajtóközleményben jelentette be, hogy három fővárosi gimnázium összesen nyolc tanárának bontották fel azonnali hatállyal a munkaviszonyát. Mint megtudtuk, a nyolcból hatan a 18. kerületi Karinthy Frigyes Gimnázium tanárai, mindannyiuk elbocsátását azzal indokolták, hogy 5 napon is polgári engedetlenségi akcióban vettek részt. Egy tanár a belvárosi Eötvös József Gimnáziumban dolgozott eddig. Egy pedig angoltanár a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban, aki épp táppénzen van, így ő a felmondását postán kapja meg, és a kirúgás pontos oka is csak akkor fog kiderülni.