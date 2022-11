Von der Leyen az oroszok pénzéből építené újra Ukrajnát

"Oroszországnak fizetnie kell szörnyű bűntetteiért" - mondta Ursula von der Leyen, szerdán közzétett közzétett rövid videójában. Ezt a fizetést pedig az Európai Bizottság elnöke szó szerint és átvitt értelemben is értette, ahogy az két fontos bejelentéséből kiderült. Von der Leyen azt jelentette be ugyanis, hogy

A bizottság elnöke szerint az EU továbbra is együttműködik a Nemzetközi Büntetőbírósággal, de az ENSZ támogatásával egy különbíróságot is létre akar hozni, amely Oroszország "bűnös agresszióját" (crime of aggression) lenne hivatott kivizsgálni. Hogy ezalatt von der Leyen pontosan mit ért, az nem egyértelmű, mert bár emlegeti a bucsai mészárlást és a hasonló eseteket, szó szerint nem háborús bűnökről beszél, hanem egy másik szuverén nemzet ellen indított háborúról mint bűncselekményről. A bizottság elnöke azt mondta, dolgoznak rajta, hogy ennek a bíróságnak a lehető legnagyobb nemzetközi támogatottságot biztosítsák, de ezen kívül más részleteket nem árult el.

