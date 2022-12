Az EU betiltaná az erdőirtást fokozó termékek importját

"Erdőirtás-mentes ellátási láncok" garantálása érdekében fogadhat el jogszabályt az EU, értesült a France 24. Az összes tagállamra érvényes szabályozás alapján a kereskedőcégeknek garantálniuk kéne, hogy értékesített termékeik nem 2020. december 31. óta kiirtott erdők helyén termelték meg.

photo_camera Egy erdőírtáson átesett terület az Amazonas-medence dél-keleti részén Fotó: FLORIAN PLAUCHEUR/AFP

A szabályozás olyan alaptermékeket érintene, mint például a pálmaolaj, a kávé, a szója, a kakaó, a szarvasmarha, vagy éppen a fa és a gumi - illetve ezek származékos termékei, legyen szó darált marhahúsról, bútorról, vagy csokoládéról.

Ezen termékek előállítása a világ számos országában vezet erdőirtáshoz, köztük Brazíliában, Indonéziában, Malajziában, Nigériában, a Kongói DK-ban az esőerdők tarvágásával megtisztított területeken. Az esőerdők tarvágása helyrehozhatatlan károkat okoz az ökoszisztémában, pedig maguk az esőerdők rendkívül nagy szerepet játszanak a globális klíma alakításában.

Az EU behozatali tilalmának igen jelentős hatása lehet, tekintettel arra, hogy Kína után az EU a legnagyobb fogyasztója ezeknek a termékeknek. Persze az, hogy az EU-tagállamok a jövőben nem vesznek ilyen területeken termelt termékeket, még egyáltalán nem garancia rá, hogy a termelő országokban felhagyjanak a gyakorlattal. Mert a legnagyobb felvevőpiac, Kína nem hoz ilyen szabályokat, és akár fel is vásárolhatja azokat a készleteket, amelyeket az EU-tagállamok a szabályok miatt a jövőben nem importálhatnak.

Ettől függetlenül a Greenpeace közleményében "nagy áttörésként" ünnepelte az új szabályozási javaslatot, amit a WWF is "történelmi" és "úttörő" jelzőkkel illetett.

Az EU törvényjavaslata szerint az illetékes hatóságoknak high-tech eszközöket is biztosítanak majd a szabályok betartatásához, például DNS-elemzéssel is ellenőrizhetik, hogy az adott termék valóban legális termőhelyről származik-e, a szabályok megsértőit pedig éves forgalmuk akár négy százalékára is megbírságolhatnák.