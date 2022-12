Palkoviccsal együtt a Zalazone-t is megkapja a győri egyetem

Pár nappal ezelőtt már írtunk arról, hogy a Technológiai és Ipari Minisztérium vezetéséről lemondott Palkovics László azért a talpára esett: ő lett a győri Széchenyi István Egyetem tulajdonosi jogait gyakorló alapítvány kuratóriumi elnöke. Már az ezt bejelentő közleményből is kiderült még egy érdekes részlet, ami viszont akkor elkerülte a sajtó figyelmét:

Hogy Palkovics egyik kedvenc állami projektjét, a Zalazone tesztpályát is megkapja a győri egyetem. Az exminiszter érkezését bejelentő közleményében az egyetem azt írta, hogy az Országgyűlés által elfogadott törvény értelmében a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány tulajdonába "további vagyonelemek kerülhetnek a Magyar Államtól vagyonjuttatás keretében". mint

az Autóipari Próbapálya Zala Kft.,

a ZalaZone Ipari Park Zrt.,

a HUMDA Magyar Autó-Motorsport a Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt.

és a Techtra Technológiai Transzfer Intézet Közhasznú Nonprofit Zrt.

A zalaegerszegi elektromos autós tesztpálya megépítése és fejlesztése az amúgy járműipari mérnök végzettségű Palkovics fontos projektje volt a kormányon belül. A tesztpályát 52 milliárd forintból építette az állam, ahogy pedig a G7 cikke emlékeztet, Palkovics pedig miniszteri posztja mellett a pálya mögött álló Autóipari Próbapálya Zala Kft. ügyvezetői posztját is betöltötte. A HUMDA szintén Palkovics (akkor még Innovációs és technológiai minisztérium névre hallgató) tárcájához tartozott, és a hivatalos megfogalmazás szerint azért jött létre, "hogy a társadalom megváltozott igényei és elvárásai miatt önmagát újrafogalmazni kényszerülő autó- és motorsportban minden eddiginél erősebb pozíciót szerezzen hazánknak." Emellett elektromos autók beszerzését ösztönző pályázatokat is lebonyolított.

photo_camera Palkovics a Zalazone tesztpályán. Fotó: Varga György/MTI/MTVA

A Zalazone-t azzal a céllal építették, hogy Magyarországra vonzzon az elektromos autókat fejlesztő nemzetközi cégeket, és ezzel sok tőkét és egy felfelé ívelő iparágat kössön az országhoz. Ez még annyira nem valósult meg, de magyar egyetemek már sokat használják kutatási célokra a pályát, így a győri egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem is. Már korábban is felmerült a lehetőség, hogy a tesztpályát egy modellváltó egyetemnek ajándékozza az állam, legalábbis a BME-n belül terjedt a pletyka, hogy ha az egyetem hajlandó lenne alapítványi formára áttérni, megkaphatná a Zalazone-t. Ahogy az is benne volt a levegőben, hogy modellváltás esetén az egyetemen sokáig tanító Palkovics lehetne az egyetemet vezető alapítvány kuratóriumi elnöke. Végül egyik sem történt meg, Palkovics pedig lelépett a politikai porondról.

Az viszont már Palkovics lemondása után látszott, hogy a kedvenc beruházását azután sem kell elengednie, hogy kilép a kormányból. Lemondása után ugyanis annak a N7 Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Holding Zrt. vezérigazgatójának nevezték ki, amelyikhez többek közt a zalai tesztpálya is tartozik. Pontosabban tartozott, mert ahogy a Hvg megírta, december 30-al a Széchenyi István Egyetemért Alapítványé lesz.