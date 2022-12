Mi értelme színházban eljátszani 444-es videókat?

photo_camera Fotó: Kis Kata Linda/Örkény Színház

Ha nagyon akarom, lehet az Örkény Színház előadásának jóindulatú olvasata. Fiatal alkotók találtak egy társadalmilag fontos, színházilag izgalmas témát, az érpataki polgármester tevékenységét és annak hatásait. Orosz Mihály Zoltán (OMZ) pereskedő és botránykavaró természetét figyelembe véve még némi kockázatot is vállaltak. Választottak hozzá egy korszerű formát, a verbatim dokumentarista színházat, vagyis szó szerint idézett, valós megszólalásokból építkeztek. A színészi játék rendben, az előadás szerkezete stabil, a minimális díszletet ötletesen használják. Tisztességesen válogatnak az anyagból, nem erőltetik rá az értelmezésüket, nem akarják kifuttatni mesterségesen egy irányba.

De a felsorolt pozitívumok mindegyike mögött olyan hiányosságok és problémák állnak, hogy a néző komolyan elgondolkozhat, mi az előadás célja és értelme.

OMZ extravagáns stílusa és az általa teremtett neofeudális világ nyilvánvalóan filmre és színpadra kívánkozott, csakhogy ezek a filmek már elkészültek 8 évvel ezelőtt. Ha releváns közéleti témát keresnek az alkotók, amire amúgy szerintem továbbra is nagy szükség volna, akkor a helyi jelentőségű, és négy éve megszűnt érpataki modellnél találhatnának égetőbb problémát, még a „szegénységdráma” tárgykörén belül is. A jelenleg Nagykálló képviselőtestületében dolgozó, a hírekből évek óta kikopott, minden nagyobb politikai erő által elutasított OMZ megítélése már nem fog heves vitákat kiváltani.

A dokumentumszínház nemzetközi klasszikusa, a Rimini Protokoll jellemzően civileket rak színpadra, az adott téma szakértőit és érintettjeit, míg a műfajt itthon meghonosító PanoDráma színészekkel dolgozik, de a szövegüket jellemzően rengeteg kutatómunkával, sokszor hosszú saját interjúkból rakja össze.

Itt nincs semmi ilyesmi. Az Érpataki modell színlapja alapján konzultáltak OMZ egyik ősellensége, a TASZ munkatársaival, de a szöveg és a jelenetek többsége két videóriportból származik. Az egyik a 444 nyolc évvel ezelőtti, 20 perces anyaga, amelynek nagy részét eljátsszák a színpadon, csak itt Plankó Gergő és Ács Dániel helyett egy színésznő kérdezgeti az ijedt érpataki gyereket játszó színészt. A másik az előadással megegyező című holland dokumentumfilm, amelyet 2015-ben itthon és külföldön is játszottak egy sor fesztiválokon. Vagyis két olyan forrásra támaszkodik az előadás, amelyek széles körben ismertek, és mindenki számára elérhetők.

photo_camera Martinkovics Máté, Barna Lilla, Antóci Dorottya, György Zoltán Dávid Fotó: Kis Kata Linda/Örkény Színház

Ha valaki nem ismeri vagy már elfelejtette ezeket, akkor javaslom az újranézésüket, mert ezek nagyon erős anyagok (a holland film is elérhető a Youtube-on). A Nyírség szélén „Soros Gyurkáról” és a zsidó/szabadkőműves háttérhatalomról hadováló polgármester körül megelevenedik a falu mélyszegénységben élő világa. Az építőkre és rombolókra osztott közösség, amelyben a polgármester emberei a kisfőnökök, a gyerekek hazafias rigmusokat recitálnak, az együttműködést akadályozóktól viszont elveszik a gyereküket. A közmunkásoknak szó szerint életbevágó kérdés, hogy igazodjanak OMZ mániáihoz, de még a katolikus papot is eltiltják a hittanoktatástól, mert nem akart részt venni a polgármesterrel szövetséges Jobbik rendezvényén.

Nem az a kérdés, hogy mindez jó sztori-e, hanem az, hogy mit tud hozzátenni Kabdebon Dominik rendező az akkoriban mások által is szétriportozott témához. És hát nem sokat. A felütés az, hogy az Örkény Köz kicsiny, ötven fős nézőterén mindenkivel kitöltetnek egy konzultációs kérdőívet a cigány-magyar együttélésről, a zsidó médiabefolyásról és OMZ más kedvelt témáiról. De ezekkel a papírokkal nem történik semmi.

photo_camera Hevesi László mint OMZ Fotó: Kis Kata Linda/Örkény Színház

Ezekkel sem. Az ötletek hiánya azért is sajnálatos, mert Kabdebon előző munkája, az erőszakmentes ellenállási mozgalmat modellező színházi társasjáték már formájában is rendhagyó volt (ha nem is előzmény nélküli). A ProTest - Út a forradalomhoz szorosan kapcsolódott egy igencsak aktuális témához, az SZFE elfoglalásához, még akkor is, ha már korábban elkezdett formálódni Szrgya Popovics kézikönyve alapján. Az Érpataki modell mint előadás jó tempóban pakolgatja egymás után a videóriportok jeleneteit, ad egy általános képet a faluban történtekről, de az nem derül ki, mi érdekelte az alkotókat ezekből, mi az, amit fel akarnának mutatni.

Nem az én feladatom, hogy rendezői víziókat alkossak, de engem például érdekelne, mi történt a szereplőkkel OMZ bukása után. Vagy ki lehetett volna emelni egy szálat, mondjuk a gyámügyit, az óvodait vagy a bíróságit - és azt jobban kibontani. Vagy megfordítani a kamerát, és a média vagy a civil szervezetek szerepét vizsgálni. Kétségtelen, persze, hogy minden hasonló ötlet több utánajárást, interjúzást, terepmunkát igényel, mint megnézni egy dokumentumfilmet.

photo_camera Fotó: Kis Kata Linda/Örkény Színház

A színpadon lévők megfogják a munka végit. Hevesi László polgármestere széles skálán (valamint citerán) játszik, és a valóságnál visszafogottabb összbenyomást kelt. Ami persze szimpatikus mértéktartásra vall, ugyanakkor lépten-nyomon eszünkbe jut a minta, aki a maga módján lebilincselő előadó volt. A másik négy színész több karaktert alakít egymás után, meglehetősen profin, de néha azért nehéz volt eldöntenem, hogy ki kicsoda pontosan.

Meg kellett néznem hozzá a két videóriportot, úgy már világos volt minden.