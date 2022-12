Nem mondja meg a Pedagógus Kar elnöke, mit csinált Orbánnál a kormányülésen

Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke és Maruzsa Zoltán közoktatásért felelős államtitkár is ott voltak a szombati kormányülésen, vagyis ahogy szombaton is írtuk, elképzelhető, hogy nemcsak energiaügyekről, hanem oktatási kérdésekről is szó eshetett a kormányülésen. Erről kérdezte az RTL Horváth Pétert és a kormányt is, de a híradójuk szerint a Pedagógus Kar elnöke és a kormány sem válaszolt a megkeresésükre.

photo_camera Horváth Péter, a testület újonnan megválasztott elnöke a Nemzeti Pedagógus Kar országos küldöttgyűlésén tartott sajtótájékoztatón a Földművelésügyi Minisztérium Darányi termében Budapesten 2016. június 25-én. Fotó: Marjai János/MTI/MTVA

De a Pedagógus Kar nemcsak a sajtónak, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének sem volt hajlandó érdemben válaszolni.