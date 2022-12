Csak Magyarországon nincs tanár a Telekom karácsonyi reklámjában

Nem azt a karácsonyi reklámot vetíti a Magyar Telekom, amit a német telekommunikációs óriáscég közép- és kelet-európai leányvállalatai használnak – írta meg elsőként a Wanamaker szakblog.

A Németországtól Csehországon át Horvátországig használt nemzetközi telekomos reklámnak tanár a főszereplője, és egy oktatási intézményben játszódik. Az egyszerű, érzelmes rövidfilm a maga reklámos eszközeivel arra igyekszik felhívni a figyelmet, hogy az ünnepi időszakban különösen fontos odafigyelni egymásra, érdeklődni ismerősök és akár vadidegenek hogylétéről.

Ehhez képest a Magyar Telekom az alábbi reklámot futtatja a karácsonyi időszakban:

Az egymásra figyelés üzenete ebben is ott van, azonban a szereplők és a helyszín egészen mások. Itt nincs iskola és tanár, csak busz, utasok és egy sofőr.

Kerestük a Magyar Telekom sajtóosztályát, hogy megkérdezzük, ki és miért döntött úgy, hogy a magyar piacon nem a tanáros reklámot vetítik, és miért pont egy ilyen kisfilmet forgattak helyette. Ezt a választ kaptuk a Vállalati Kommunikációs Igazgatóságtól: