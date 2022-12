Hatmillió forintos jutalmat kapott Solymár fideszes polgármestere

Az „energiaválság ellenére kiváló gazdasági helyzetben” van a városa, ezért felvette hatmillió forintos jutalmát a pest megyei Solymár fideszes polgármestere, írja a 24.hu. Szente Kálmán fizetése havi bruttó közel egymillió forint, tehát a képviselő-testület hathavi fizetését szavazta meg neki. A polgármester már meg is találta a több milliós jutalom helyét:

„Már be is fizettem egyetlen ingatlantulajdonom, a solymári családi házam hitel-előtörlesztésére”, mondta a lap kérdésére. Majd hozzátette, nem tartja visszásnak a plusz pénz felmarkolását, mert szerinte Solymár kiváló gazdasági helyzetben van, mivel az elmúlt években komoly fejlesztéseket hajtottak végre - „saját erőből”. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter nemrég arról beszélt, nem tartja helyesnek a fóti fideszes polgármester hatmillió forintos bónuszát, mire ő le is vette a napirendről a javaslatot.

Nem lehet pontosan megmondani, hány polgármester részesül még jutalomban idén, de a 24.hu talált több olyan kisebb települést is, ahol plusz pénzt kapott a város vezetője: Kékkúton a polgármester, Kardosné Csaba Gyöngyi bruttó kétmilliót, az alpolgármester, Vasáros Csaba bruttó egymilliót kapott - ehhez elég volt két szavazat is -, a zánkai Filep Miklós szintén bruttó közel kétmillió-, a vászolyi Rózsahegyi Tibor pedig 1,7 millió forint jutalmat tehetett zsebre. Győr polgármestere, Dézsi Csaba András októberben ötmilliós jutalmat vitt haza, miközben az önkormányzatnak épp megszorításokat kellett bevezetnie.