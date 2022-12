Betiltanák a TikTokot az amerikai kormány tulajdonában lévő eszközökön

Az amerikai szenátus szerdán késő este elfogadta azt a törvényjavaslatot, ami megtiltja a szövetségi alkalmazottaknak a kínai tulajdonú TikTok videómegosztó alkalmazás használatát a kormányzati eszközökön.

A törvényjavaslatot még az amerikai képviselőháznak is meg kéne szavaznia a jelenlegi kongresszusi ülésszak vége előtt, vagyis még a jövő héten, mielőtt Joe Biden elnökhöz kerülhet jóváhagyásra.

photo_camera Fotó: ALI BALIKCI/Anadolu Agency via AFP

Az új törvényjavaslat a kínai vállalatokkal szembeni szigorítás következő lépése. Nemzetbiztonsági szempontból félő, hogy Peking amerikaiak elleni kémkedésre használhatja az alkalmazásokat.

A héten Észak-Dakota és Iowa is csatlakozott azon államokhoz, amik a ByteDance tulajdonában lévő TikTok-ot betiltották az állami tulajdonú eszközökön. Texas, Maryland és Dél-Dakota is hasonló intézkedéseket vezetett be korábban.

Számos szövetségi ügynökség, köztük a védelmi, a belbiztonsági és az állami minisztérium már most is tiltja a TikTokot a kormányzati tulajdonú eszközökön. „A TikTok komoly biztonsági kockázatot jelent az Egyesült Államok számára, és nincs helye kormányzati eszközökön” - mondta korábban Josh Hawley republikánus szenátor, a javaslat benyújtója.

A TikTok szerint az aggodalmakat nagyrészt a félretájékoztatás táplálja. Azt mondták, hogy szívesen találkoznak a politikai döntéshozókkal, hogy megvitassák a vállalat gyakorlatát.

photo_camera Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto via AFP

„Csalódottak vagyunk, hogy ilyen sok állam a TikTokkal kapcsolatos megalapozatlan tévhiteken alapuló szabályokat vezet be, amik semmit sem tesznek az Egyesült Államok nemzetbiztonságának előmozdítása érdekében” - közölte a vállalat szerdán.

Marco Rubio republikánus szenátor kedden kétpárti törvényt terjesztett elő a TikTok teljes betiltására az Egyesült Államokban. A jogszabály blokkolná a Kínában és Oroszországban működő, illetve Kína és Oroszország befolyása alatt álló közösségi médiavállalatok minden tranzakcióját, közölte Rubio.

Chris Wray, az FBI igazgatója múlt hónapban azt mondta, hogy a TikTok amerikai tevékenysége nemzetbiztonsági aggályokat vet fel.

2020-ban Donald Trump akkori elnök megpróbálta megakadályozni, hogy új felhasználók letölthessék a TikTokot. Ezen kívül további tranzakciókat is betiltott volna, amik hatékonyan blokkolták volna az alkalmazás használatát az Egyesült Államokban, de a bíróságokon nem neki adtak igazat.

Az Egyesült Államok kormányának külföldi befektetésekkel foglalkozó bizottsága (CFIUS) 2020-ban felszólította a ByteDance-t, hogy váljon meg a TikTok-tól, de a cég ezt nem tette meg. A CFIUS és a TikTok hónapok óta tárgyal a több mint 100 millió felhasználó adatainak védelmét szolgáló nemzetbiztonsági megállapodásról, de úgy tűnik, hogy az év vége előtt nem születik megállapodás. (The Guardian)